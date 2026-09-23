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Глава МИД Азербайджана обсудил с главой МИД Болгарии поставки газа - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Глава МИД Азербайджана обсудил с главой МИД Болгарии поставки газа
Глава МИД Азербайджана обсудил с главой МИД Болгарии поставки газа - 23.09.2026, ПРАЙМ
Глава МИД Азербайджана обсудил с главой МИД Болгарии поставки газа
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с болгарской коллегой Велиславой Петровой-Чамовой расширение поставок азербайджанского газа в... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T01:27+0300
2026-09-23T01:27+0300
газ
болгария
азербайджан
европа
мид
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БАКУ, 23 сен – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с болгарской коллегой Велиславой Петровой-Чамовой расширение поставок азербайджанского газа в Болгарию, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. Байрамов на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с главой МИД Болгарии. "Стороны обсудили повестку стратегического партнерства, в том числе политический диалог, сотрудничество в энергетической сфере, расширение поставок азербайджанского газа в Болгарию, проекты в области возобновляемой энергетики, а также вопросы транспорта и коммуникаций через Средний коридор", - говорится в сообщении. По данным азербайджанского МИД, министры также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и ЕС и региональных процессов. Болгария получает около двух миллиардов кубометров азербайджанского газа в год. Азербайджан экспортирует природный газ в 16 стран Европы, включая Германию, Австрию, Италию и Грецию, поставляя более половины своего общего газового экспорта на европейский рынок (около 12-13 миллиардов кубометров в год).
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газ, болгария, азербайджан, европа, мид, оон, ес
Газ, БОЛГАРИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ЕВРОПА, МИД, ООН, ЕС
01:27 23.09.2026
 
Глава МИД Азербайджана обсудил с главой МИД Болгарии поставки газа

Глава МИД Азербайджана Байрамов обсудил с главой МИД Болгарии расширение поставок газа

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БАКУ, 23 сен – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с болгарской коллегой Велиславой Петровой-Чамовой расширение поставок азербайджанского газа в Болгарию, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Байрамов на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с главой МИД Болгарии.
"Стороны обсудили повестку стратегического партнерства, в том числе политический диалог, сотрудничество в энергетической сфере, расширение поставок азербайджанского газа в Болгарию, проекты в области возобновляемой энергетики, а также вопросы транспорта и коммуникаций через Средний коридор", - говорится в сообщении.
По данным азербайджанского МИД, министры также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и ЕС и региональных процессов.
Болгария получает около двух миллиардов кубометров азербайджанского газа в год. Азербайджан экспортирует природный газ в 16 стран Европы, включая Германию, Австрию, Италию и Грецию, поставляя более половины своего общего газового экспорта на европейский рынок (около 12-13 миллиардов кубометров в год).
 
ГазБОЛГАРИЯАЗЕРБАЙДЖАНЕВРОПАМИДООНЕС
 
 
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