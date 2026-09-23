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Глава МИД Азербайджана обсудил с главой МИД Болгарии поставки газа

Глава МИД Азербайджана обсудил с главой МИД Болгарии поставки газа - 23.09.2026, ПРАЙМ

Глава МИД Азербайджана обсудил с главой МИД Болгарии поставки газа

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с болгарской коллегой Велиславой Петровой-Чамовой расширение поставок азербайджанского газа в... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T01:27+0300

2026-09-23T01:27+0300

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БАКУ, 23 сен – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с болгарской коллегой Велиславой Петровой-Чамовой расширение поставок азербайджанского газа в Болгарию, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. Байрамов на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с главой МИД Болгарии. "Стороны обсудили повестку стратегического партнерства, в том числе политический диалог, сотрудничество в энергетической сфере, расширение поставок азербайджанского газа в Болгарию, проекты в области возобновляемой энергетики, а также вопросы транспорта и коммуникаций через Средний коридор", - говорится в сообщении. По данным азербайджанского МИД, министры также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и ЕС и региональных процессов. Болгария получает около двух миллиардов кубометров азербайджанского газа в год. Азербайджан экспортирует природный газ в 16 стран Европы, включая Германию, Австрию, Италию и Грецию, поставляя более половины своего общего газового экспорта на европейский рынок (около 12-13 миллиардов кубометров в год).

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газ, болгария, азербайджан, европа, мид, оон, ес