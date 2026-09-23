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Глава РФПИ назвал медь новым золотом

Глава РФПИ назвал медь новым золотом - 23.09.2026, ПРАЙМ

Глава РФПИ назвал медь новым золотом

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T03:30+0300

2026-09-23T03:30+0300

2026-09-23T03:30+0300

рынок

кирилл дмитриев

comex

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал медь новым золотом на фоне рекордных биржевых цен на нее. "Медь - это новое золото", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Во вторник вечером биржевая цена на медь на бирже Comex достигала 6,903 доллара за фунт, что стало новым историческим максимумом.

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рынок, кирилл дмитриев, comex