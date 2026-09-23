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Глава РФПИ назвал медь новым золотом - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Глава РФПИ назвал медь новым золотом
Глава РФПИ назвал медь новым золотом - 23.09.2026, ПРАЙМ
Глава РФПИ назвал медь новым золотом
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T03:30+0300
2026-09-23T03:30+0300
рынок
кирилл дмитриев
comex
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал медь новым золотом на фоне рекордных биржевых цен на нее. "Медь - это новое золото", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Во вторник вечером биржевая цена на медь на бирже Comex достигала 6,903 доллара за фунт, что стало новым историческим максимумом.
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рынок, кирилл дмитриев, comex
Рынок, Кирилл Дмитриев, Comex
03:30 23.09.2026
 
Глава РФПИ назвал медь новым золотом

Глава РФПИ Дмитриев назвал медь новым золотом на фоне рекордных биржевых цен

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал медь новым золотом на фоне рекордных биржевых цен на нее.
"Медь - это новое золото", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Во вторник вечером биржевая цена на медь на бирже Comex достигала 6,903 доллара за фунт, что стало новым историческим максимумом.
 
РынокКирилл ДмитриевComex
 
 
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