https://1prime.ru/20260923/glava-873585812.html

Глава Минфина Румынии допустил повышение налогов в 2027 году

Глава Минфина Румынии допустил повышение налогов в 2027 году - 23.09.2026, ПРАЙМ

Глава Минфина Румынии допустил повышение налогов в 2027 году

Министр финансов Румынии Александру Назаре заявил, что не хочет повышать налоги в 2027 году, но допускает, что на это придется пойти, чтобы скорректировать... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T11:35+0300

2026-09-23T11:35+0300

2026-09-23T11:35+0300

финансы

мировая экономика

румыния

нью-йорк

бухарест

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873585812.jpg?1790152539

КИШИНЕВ, 23 сен - ПРАЙМ. Министр финансов Румынии Александру Назаре заявил, что не хочет повышать налоги в 2027 году, но допускает, что на это придется пойти, чтобы скорректировать бюджет. "Румыния восстанавливает свою фискальную предсказуемость. Хотя мы по-прежнему сталкиваемся с чрезмерным дефицитом, доверие к реализации проектов - решающий фактор для инвесторов - несомненно, высоко ценится. Я не хочу повышать налоги, но нам нужно найти способ, как осуществить корректировку на 2027 год", - заявил Назаре журналистам. Он отметил, что в рамках визита в Нью-Йорк провел встречи с американскими банкирами и инвесторами, и те выразили общее мнение, что Бухарест должен как можно скорее выйти из политического кризиса, чтобы не усугублять финансовые проблемы. Назаре отметил, что задача на ближайшие годы - использовать государственную и европейскую инвестиционную базу для привлечения большего частного капитала. Следующим шагом должно стать увеличение государственных инвестиций за счет частного капитала и перспективных проектов. Ранее премьер Румынии Илие Боложан заявил, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство в 2025 и 2026 годах приняло несколько пакетов мер по сокращению расходов и повышению налогов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Правительство сумело закончить 2025 год с дефицитом в 8,4% и ставит перед собой на 2026 год цель сократить его до 6,4%.

румыния

нью-йорк

бухарест

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, румыния, нью-йорк, бухарест