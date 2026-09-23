https://1prime.ru/20260923/glava-873588289.html

"АвтоВАЗ" сообщил о снижении объема экспорта

"АвтоВАЗ" сообщил о снижении объема экспорта - 23.09.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" сообщил о снижении объема экспорта

Объем экспорта продукции "АвтоВАЗа" по итогам 2026 года будет ниже прошлогоднего из-за низкого курса рубля к доллару в течение года, сообщил журналистам... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T12:18+0300

2026-09-23T12:18+0300

2026-09-23T12:54+0300

бизнес

максим соколов

автоваз

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873588289.jpg?1790157257

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Объем экспорта продукции "АвтоВАЗа" по итогам 2026 года будет ниже прошлогоднего из-за низкого курса рубля к доллару в течение года, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. Он объяснил, что по собственным расчетам компании, экспортный рынок для нее, например, при курсе 85 рублей за доллар проседает практически до нуля. "Мы видим, что большую часть года курс был ниже 78 (рублей за доллар - ред.). В связи с этим, конечно, говорить о каких-то феерических результатах экспорта в этом году просто не приходится", - сказал Соколов. Он добавил, что экспортные партнеры "АвтоВАЗа" также проявляют осторожность ввиду постоянных изменений курса валют. "Поэтому уже, наверное, можно говорить о том, что в части экспорта нам будет не догнать темп 2025 года. Будем ждать кардинальных изменений, связанных не только с курсовым соотношением, но и с мерами поддержки экспорта", - заключил топ-менеджер. По итогам 2025 года "АвтоВАЗ" экспортировал 20,7 тысячи автомобилей на внешние рынки, что на 1,5% меньше, чем годом ранее. При этом в начала года компания озвучивала планы по росту экспорта до 30 тысяч машин в 2026 году.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, максим соколов, автоваз