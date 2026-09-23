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Глава "Русгидро" пригласил Путина посетить новый офис компании в Красноярске

Глава "Русгидро" пригласил Путина посетить новый офис компании в Красноярске - 23.09.2026, ПРАЙМ

Глава "Русгидро" пригласил Путина посетить новый офис компании в Красноярске

Генеральный директор "Русгидро" Виктор Хмарин пригласил президента России Владимира Путина посетить новый офис компании в Красноярске. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T17:07+0300

2026-09-23T17:07+0300

2026-09-23T17:07+0300

бизнес

россия

красноярск

владимир путин

русгидро

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор "Русгидро" Виктор Хмарин пригласил президента России Владимира Путина посетить новый офис компании в Красноярске. "Владимир Владимирович, члены правительства, мы ждем вас в гости, посетить новый офис, штаб-квартиру "Русгидро" в Красноярском крае", - сказал он в ходе совещания с президентом. Путин отметил, что компания проделала большую и тонкую работу с людьми по переезду: "Надо было убеждать высококвалифицированный персонал переехать на новое место, с семьями, с детьми - это сложный процесс. Хочу вас поблагодарить за это и пожелать успехов на новом месте работы". "Русгидро" 1 июля 2025 года полностью завершила переезд в Красноярск, переехало более 40% работников московского офиса, включая все руководство.

красноярск

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бизнес, россия, красноярск, владимир путин, русгидро