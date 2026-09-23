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Госдолг регионов в I полугодии снизился на 0,9%
Госдолг регионов в I полугодии снизился на 0,9% - 23.09.2026, ПРАЙМ
Госдолг регионов в I полугодии снизился на 0,9%
Государственный долг регионов РФ за первое полугодие 2026 года снизился на 30,5 миллиарда рублей, или на 0,9%, и составил 3,45 триллиона рублей, говорится в... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T00:20+0300
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финансы
россия
тува
курганская область
калужская область
счетная палата
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Государственный долг регионов РФ за первое полугодие 2026 года снизился на 30,5 миллиарда рублей, или на 0,9%, и составил 3,45 триллиона рублей, говорится в оперативной информацию Счетной палаты о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ за январь-июнь текущего года.
"Государственный долг субъектов Российской Федерации в январе-июне 2026 года уменьшился на 30,5 млрд рублей (на 0,9%), составив на 1 июля 2026 года 3,45 трлн рублей", - говорится в документе.
Так, госдолг снизился в 49 регионах России (наиболее существенно в Республике Алтай – на 35,7%, Туве – на 32,6%, Курганской области – на 32,3% и Калужской области – на 29%), а вырос в 38 регионах России (в том числе: в Чукотском автономном округе – в 2,1 раза, в Вологодской области и Карачаево-Черкесской Республике – в 1,5 раза), отмечается в документе.
Что касается структуры долговых обязательств регионов, то она существенно не изменилась, отметили в Счетной палате.
"Доля коммерческих кредитов увеличилась на 0,3 процентного пункта и составила 19,7%, доля бюджетных кредитов уменьшилась на 0,3 п.п. – до 67%. В 37 регионах (по состоянию на 1 июля 2026 года) государственный долг состоял исключительно из долговых обязательств по бюджетным кредитам", - уточняется в документе.
В Счетной палате констатировали, что по сравнению с низкой базой исполнения консолидированных бюджетов регионов в январе-июне 2025 года в аналогичном периоде 2026 года отмечается превышение темпа роста доходов над ростом расходов.
"Доходы по отношению к аналогичному периоду 2025 года выросли на 8,3% и составили 12,4 трлн рублей (46,5% годового прогноза). Расходы увеличились на 5,8% и составили 12,6 трлн рублей (42,4% предусмотренного на год объема)", - уточняется в документе.
По итогам первой половины 2026 года консолидированные бюджеты регионов исполнены с общим дефицитом в объеме 134,2 миллиарда рублей. С суммарным профицитом в объеме 485 миллиарда рублей исполнены бюджеты 24 регионов (основной объем профицита приходится на Москву - 309,6 миллиарда рублей, или 63,8%), с суммарным дефицитом в объеме 619,2 миллиарда рублей – 66 регионов.
Отмечается, что доходы за указанный период выросли в 78 регионах, а расходы - в 73 регионах (из них в 55 регионах темпы роста превысили индекс потребительских цен).
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финансы, россия, тува, курганская область, калужская область, счетная палата
Финансы, РОССИЯ, ТУВА, Курганская область, Калужская область, Счетная палата
Госдолг регионов в I полугодии снизился на 0,9%
Счетная палата: госдолг регионов за первое полугодие снизился на 0,9%
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Государственный долг регионов РФ за первое полугодие 2026 года снизился на 30,5 миллиарда рублей, или на 0,9%, и составил 3,45 триллиона рублей, говорится в оперативной информацию Счетной палаты о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ за январь-июнь текущего года.
"Государственный долг субъектов Российской Федерации в январе-июне 2026 года уменьшился на 30,5 млрд рублей (на 0,9%), составив на 1 июля 2026 года 3,45 трлн рублей", - говорится в документе.
Так, госдолг снизился в 49 регионах России (наиболее существенно в Республике Алтай – на 35,7%, Туве – на 32,6%, Курганской области – на 32,3% и Калужской области – на 29%), а вырос в 38 регионах России (в том числе: в Чукотском автономном округе – в 2,1 раза, в Вологодской области и Карачаево-Черкесской Республике – в 1,5 раза), отмечается в документе.
Что касается структуры долговых обязательств регионов, то она существенно не изменилась, отметили в Счетной палате.
"Доля коммерческих кредитов увеличилась на 0,3 процентного пункта и составила 19,7%, доля бюджетных кредитов уменьшилась на 0,3 п.п. – до 67%. В 37 регионах (по состоянию на 1 июля 2026 года) государственный долг состоял исключительно из долговых обязательств по бюджетным кредитам", - уточняется в документе.
В Счетной палате констатировали, что по сравнению с низкой базой исполнения консолидированных бюджетов регионов в январе-июне 2025 года в аналогичном периоде 2026 года отмечается превышение темпа роста доходов над ростом расходов.
"Доходы по отношению к аналогичному периоду 2025 года выросли на 8,3% и составили 12,4 трлн рублей (46,5% годового прогноза). Расходы увеличились на 5,8% и составили 12,6 трлн рублей (42,4% предусмотренного на год объема)", - уточняется в документе.
По итогам первой половины 2026 года консолидированные бюджеты регионов исполнены с общим дефицитом в объеме 134,2 миллиарда рублей. С суммарным профицитом в объеме 485 миллиарда рублей исполнены бюджеты 24 регионов (основной объем профицита приходится на Москву - 309,6 миллиарда рублей, или 63,8%), с суммарным дефицитом в объеме 619,2 миллиарда рублей – 66 регионов.
Отмечается, что доходы за указанный период выросли в 78 регионах, а расходы - в 73 регионах (из них в 55 регионах темпы роста превысили индекс потребительских цен).