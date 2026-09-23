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Госкомиссия обсудила хранение пиротехники в пунктах выдачи заказов
Госкомиссия обсудила хранение пиротехники в пунктах выдачи заказов - 23.09.2026, ПРАЙМ
Госкомиссия обсудила хранение пиротехники в пунктах выдачи заказов
Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции обсудила вопрос хранения пиротехники в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов,... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T16:12+0300
2026-09-23T16:12+0300
2026-09-23T16:12+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции обсудила вопрос хранения пиротехники в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов, которые расположены в многоквартирных домах, говорится в сообщении правительства России.
Первый вице-премьер России Денис Мантуров провел заседание государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В нем приняли участие глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минцифры Максут Шадаев, руководители Россельхознадзора, Росаккредитации, Росстандарта, Роскачества, представители МЧС и других ведомств и организаций, а также главы субъектов России.
"Второй вопрос повестки касался хранения пиротехники и горючих жидкостей в пунктах выдачи заказов маркетплейсов, расположенных в многоквартирных домах. Помимо этого, такую продукцию реализовывают подросткам младше 16 лет", - говорится в сообщении.
По словам Мантурова, проверки МЧС выявили нарушения: с 2023 года они привели к возникновению более 360 пожаров, в которых пострадали свыше 60 человек, и почти половина - это дети.
Кроме того, в рамках заседания госкомиссии участники обсудили новые меры по противодействию обращения колесных транспортных средств, не соответствующих установленным требованиям.
Также был представлен доклад о внесении изменений в нормативные правовые акты по регулированию реализации автомобильного топлива через передвижные и контейнерные автозаправочные станции. По итогам заседания соответствующие документы были одобрены госкомиссией.
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бизнес, россия, денис мантуров, антон алиханов, максут шадаев, мчс, минпромторг, россельхознадзор
Бизнес, РОССИЯ, Денис Мантуров, Антон Алиханов, Максут Шадаев, МЧС, Минпромторг, Россельхознадзор
Госкомиссия обсудила хранение пиротехники в пунктах выдачи заказов
Госкомиссия обсудила вопрос хранения пиротехники в ПВЗ маркетплейсов
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции обсудила вопрос хранения пиротехники в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов, которые расположены в многоквартирных домах, говорится в сообщении правительства России.
Первый вице-премьер России Денис Мантуров провел заседание государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В нем приняли участие глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минцифры Максут Шадаев, руководители Россельхознадзора, Росаккредитации, Росстандарта, Роскачества, представители МЧС и других ведомств и организаций, а также главы субъектов России.
"Второй вопрос повестки касался хранения пиротехники и горючих жидкостей в пунктах выдачи заказов маркетплейсов, расположенных в многоквартирных домах. Помимо этого, такую продукцию реализовывают подросткам младше 16 лет", - говорится в сообщении.
По словам Мантурова, проверки МЧС выявили нарушения: с 2023 года они привели к возникновению более 360 пожаров, в которых пострадали свыше 60 человек, и почти половина - это дети.
Кроме того, в рамках заседания госкомиссии участники обсудили новые меры по противодействию обращения колесных транспортных средств, не соответствующих установленным требованиям.
Также был представлен доклад о внесении изменений в нормативные правовые акты по регулированию реализации автомобильного топлива через передвижные и контейнерные автозаправочные станции. По итогам заседания соответствующие документы были одобрены госкомиссией.