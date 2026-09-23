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Госкомиссия обсудила хранение пиротехники в пунктах выдачи заказов

Госкомиссия обсудила хранение пиротехники в пунктах выдачи заказов - 23.09.2026, ПРАЙМ

Госкомиссия обсудила хранение пиротехники в пунктах выдачи заказов

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции обсудила вопрос хранения пиротехники в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов,... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T16:12+0300

2026-09-23T16:12+0300

2026-09-23T16:12+0300

бизнес

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антон алиханов

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции обсудила вопрос хранения пиротехники в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов, которые расположены в многоквартирных домах, говорится в сообщении правительства России. Первый вице-премьер России Денис Мантуров провел заседание государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В нем приняли участие глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минцифры Максут Шадаев, руководители Россельхознадзора, Росаккредитации, Росстандарта, Роскачества, представители МЧС и других ведомств и организаций, а также главы субъектов России. "Второй вопрос повестки касался хранения пиротехники и горючих жидкостей в пунктах выдачи заказов маркетплейсов, расположенных в многоквартирных домах. Помимо этого, такую продукцию реализовывают подросткам младше 16 лет", - говорится в сообщении. По словам Мантурова, проверки МЧС выявили нарушения: с 2023 года они привели к возникновению более 360 пожаров, в которых пострадали свыше 60 человек, и почти половина - это дети. Кроме того, в рамках заседания госкомиссии участники обсудили новые меры по противодействию обращения колесных транспортных средств, не соответствующих установленным требованиям. Также был представлен доклад о внесении изменений в нормативные правовые акты по регулированию реализации автомобильного топлива через передвижные и контейнерные автозаправочные станции. По итогам заседания соответствующие документы были одобрены госкомиссией.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, денис мантуров, антон алиханов, максут шадаев, мчс, минпромторг, россельхознадзор