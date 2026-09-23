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Госсекретарь США и глава МИД Индии обсудили санкции против России - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Госсекретарь США и глава МИД Индии обсудили санкции против России
Госсекретарь США и глава МИД Индии обсудили санкции против России - 23.09.2026, ПРАЙМ
Госсекретарь США и глава МИД Индии обсудили санкции против России
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на встрече в Нью-Йорке обсудили возможность введения санкций против... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T22:25+0300
2026-09-23T22:25+0300
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ВАШИНГТОН, 23 сен – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на встрече в Нью-Йорке обсудили возможность введения санкций против государств, поддерживающих экономические связи с Россией и Ираном, сообщил госдепартамент. "Собеседники (Рубио и Джайшанкар – ред.) обсудили санкции, которые могут быть введены в отношении государств, взаимодействующих в экономической сфере с Россией и Ираном", — говорится в сообщении ведомства по итогам встречи. Кроме того, стороны подтвердили ключевую роль стратегического партнерства Вашингтона и Нью-Дели в Индо-Тихоокеанском регионе и обменялись оценками ситуации на Ближнем Востоке, добавило ведомство. Ранее глава JPMorgan Chase Джейми Даймон призвал власти США отказаться от введения штрафных пошлин против Индии за закупку российской нефти, отметив, что подобные санкции дестабилизируют мировой энергетический рынок. Президент США Дональд Трамп 19 сентября подписал закон о возможности введения новых санкций против России. Документ позволяет ему вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также дополнительные пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в США. Индия является одним из ключевых партнеров России: за последние пять лет объем взаимной торговли увеличился почти в семь раз, а по итогам 2025 года товарооборот превысил 60 миллиардов долларов.
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мировая экономика, сша, индия, нью-йорк, марко рубио, марк рубио, дональд трамп, jpmorgan chase
Мировая экономика, США, ИНДИЯ, Нью-Йорк, Марко Рубио, Марк Рубио, Дональд Трамп, JPMorgan Chase
22:25 23.09.2026
 
Госсекретарь США и глава МИД Индии обсудили санкции против России

Госсекретарь США Рубио и глава МИД Индии Джайшанкар обсудили санкции против РФ и Ирана

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ВАШИНГТОН, 23 сен – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на встрече в Нью-Йорке обсудили возможность введения санкций против государств, поддерживающих экономические связи с Россией и Ираном, сообщил госдепартамент.
"Собеседники (Рубио и Джайшанкар – ред.) обсудили санкции, которые могут быть введены в отношении государств, взаимодействующих в экономической сфере с Россией и Ираном", — говорится в сообщении ведомства по итогам встречи.
Кроме того, стороны подтвердили ключевую роль стратегического партнерства Вашингтона и Нью-Дели в Индо-Тихоокеанском регионе и обменялись оценками ситуации на Ближнем Востоке, добавило ведомство.
Ранее глава JPMorgan Chase Джейми Даймон призвал власти США отказаться от введения штрафных пошлин против Индии за закупку российской нефти, отметив, что подобные санкции дестабилизируют мировой энергетический рынок.
Президент США Дональд Трамп 19 сентября подписал закон о возможности введения новых санкций против России. Документ позволяет ему вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также дополнительные пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в США.
Индия является одним из ключевых партнеров России: за последние пять лет объем взаимной торговли увеличился почти в семь раз, а по итогам 2025 года товарооборот превысил 60 миллиардов долларов.
 
Мировая экономикаСШАИНДИЯНью-ЙоркМарко РубиоМарк РубиоДональд ТрампJPMorgan Chase
 
 
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