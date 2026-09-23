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В России с 1 марта начнет действовать новый ГОСТ на хирургические иглы - 23.09.2026, ПРАЙМ
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В России с 1 марта начнет действовать новый ГОСТ на хирургические иглы
В России с 1 марта начнет действовать новый ГОСТ на хирургические иглы - 23.09.2026, ПРАЙМ
В России с 1 марта начнет действовать новый ГОСТ на хирургические иглы
Новый ГОСТ на хирургические иглы для сшивания тканей во время операций начнет действовать в России с 1 марта, он заменит документ от 1983 года, следует из... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T03:48+0300
2026-09-23T03:48+0300
бизнес
россия
общество
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на хирургические иглы для сшивания тканей во время операций начнет действовать в России с 1 марта, он заменит документ от 1983 года, следует из документов Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА Новости. ГОСТ претерпел значительные изменения. Так, в зависимости от изгиба иглы подразделяются на прямые, лыжеобразные, дугообразные, крючкообразные, сложно изогнутые. При этом допускаются другие изгибы игл в соответствии с технической документацией производителя. В зависимости от форм иглы бывают: колющие, колюще-режущие, режущие, шпательные и тупоконечные. В ГОСТе отмечается, что иглы должны быть изготовлены только из нержавеющей стали. Кроме того, на внутренних поверхностях ушек инструмента не должно быть заусенцев, острых кромок, повреждающих или рвущих шовный материал при заведение нити или во время эксплуатации. Острота колющей части игл не должна превышать 0,02 миллиметра. Назначенный ресурс игл должен быть не менее 650 проколов и 20 циклов санитарной обработки. Полный средний ресурс - не менее 850 проколов и 20 циклов санобработки. Иглы должны быть коррозионно-стойкими.
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бизнес, россия, общество
Бизнес, РОССИЯ, Общество
03:48 23.09.2026
 
В России с 1 марта начнет действовать новый ГОСТ на хирургические иглы

Новый ГОСТ на хирургические иглы для сшивания тканей начнет действовать в России с 1 марта

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на хирургические иглы для сшивания тканей во время операций начнет действовать в России с 1 марта, он заменит документ от 1983 года, следует из документов Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА Новости.
ГОСТ претерпел значительные изменения. Так, в зависимости от изгиба иглы подразделяются на прямые, лыжеобразные, дугообразные, крючкообразные, сложно изогнутые. При этом допускаются другие изгибы игл в соответствии с технической документацией производителя. В зависимости от форм иглы бывают: колющие, колюще-режущие, режущие, шпательные и тупоконечные.
В ГОСТе отмечается, что иглы должны быть изготовлены только из нержавеющей стали. Кроме того, на внутренних поверхностях ушек инструмента не должно быть заусенцев, острых кромок, повреждающих или рвущих шовный материал при заведение нити или во время эксплуатации. Острота колющей части игл не должна превышать 0,02 миллиметра.
Назначенный ресурс игл должен быть не менее 650 проколов и 20 циклов санитарной обработки. Полный средний ресурс - не менее 850 проколов и 20 циклов санобработки. Иглы должны быть коррозионно-стойкими.
 
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