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Греф назвал будущее ИИ в рациональном дополнении человека
Греф назвал будущее ИИ в рациональном дополнении человека - 23.09.2026, ПРАЙМ
Греф назвал будущее ИИ в рациональном дополнении человека
Будущее искусственного интеллекта (ИИ) – в рациональном дополнении человека, а не в замене его разума, заявил глава Сбербанка Герман Греф на технологической... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T20:45+0300
2026-09-23T20:45+0300
2026-09-23T20:45+0300
технологии
россия
герман греф
сбербанк
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Будущее искусственного интеллекта (ИИ) – в рациональном дополнении человека, а не в замене его разума, заявил глава Сбербанка Герман Греф на технологической конференции "ГигаКонф".
"Мне кажется, что... не будет какой-то монстр, который заменит вообще человеческий разум. Я думаю, чтобы было очень рациональное дополнение человеческой способности с помощью искусственного интеллекта", – сказал он.
По словам Грефа, использование ИИ позволяет компенсировать "целый ряд недостатков человеческого мозга".
"Но сможем ли мы построить систему по уровню эффективности и способностей равным человеческому мозгу – это большой вопрос", – сказал он.
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технологии, россия, герман греф, сбербанк
Технологии, РОССИЯ, Герман Греф, Сбербанк
Греф назвал будущее ИИ в рациональном дополнении человека
Греф: будущее ИИ – в рациональном дополнении человека, а не замене его разума
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Будущее искусственного интеллекта (ИИ) – в рациональном дополнении человека, а не в замене его разума, заявил глава Сбербанка Герман Греф на технологической конференции "ГигаКонф".
"Мне кажется, что... не будет какой-то монстр, который заменит вообще человеческий разум. Я думаю, чтобы было очень рациональное дополнение человеческой способности с помощью искусственного интеллекта", – сказал он.
По словам Грефа, использование ИИ позволяет компенсировать "целый ряд недостатков человеческого мозга".
"Но сможем ли мы построить систему по уровню эффективности и способностей равным человеческому мозгу – это большой вопрос", – сказал он.