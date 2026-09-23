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Греф назвал будущее ИИ в рациональном дополнении человека

Греф назвал будущее ИИ в рациональном дополнении человека - 23.09.2026, ПРАЙМ

Греф назвал будущее ИИ в рациональном дополнении человека

Будущее искусственного интеллекта (ИИ) – в рациональном дополнении человека, а не в замене его разума, заявил глава Сбербанка Герман Греф на технологической... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T20:45+0300

2026-09-23T20:45+0300

2026-09-23T20:45+0300

технологии

россия

герман греф

сбербанк

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Будущее искусственного интеллекта (ИИ) – в рациональном дополнении человека, а не в замене его разума, заявил глава Сбербанка Герман Греф на технологической конференции "ГигаКонф". "Мне кажется, что... не будет какой-то монстр, который заменит вообще человеческий разум. Я думаю, чтобы было очень рациональное дополнение человеческой способности с помощью искусственного интеллекта", – сказал он. По словам Грефа, использование ИИ позволяет компенсировать "целый ряд недостатков человеческого мозга". "Но сможем ли мы построить систему по уровню эффективности и способностей равным человеческому мозгу – это большой вопрос", – сказал он.

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технологии, россия, герман греф, сбербанк