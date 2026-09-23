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Нерюнгринская ГРЭС не работает после пожара в Якутии

Нерюнгринская ГРЭС не работает после пожара в Якутии - 23.09.2026, ПРАЙМ

Нерюнгринская ГРЭС не работает после пожара в Якутии

Нерюнгринская ГРЭС, обеспечивающая теплом и электроэнергией несколько населенных пунктов Якутии, не работает после пожара, сообщила администрация Нерюнгринского | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T12:08+0300

2026-09-23T12:08+0300

2026-09-23T12:08+0300

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УЛАН-УДЭ, 23 сен - ПРАЙМ. Нерюнгринская ГРЭС, обеспечивающая теплом и электроэнергией несколько населенных пунктов Якутии, не работает после пожара, сообщила администрация Нерюнгринского района. Возгорание на территории Нерюнгринской ГРЭС произошло во вторник. В МЧС республики сообщали, что там загорелись трансформаторная подстанция и кабель-канал. Пострадал один человек. Причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования. В АО "Дальневосточная генерирующая компания" уточняли, что основное оборудования ГРЭС не пострадало. "Вчера произошло возгорание на трансформаторной подстанции энергоблока №1. В настоящее время станция не работает. Для органов власти первоочередная задача – наладить теплоснабжение в Нерюнгри, поселках Беркакит и Серебряный Бор. Особое внимание уделяется теплоснабжению жилых домов и социальных учреждений", - говорится в сообщении. По данным администрации, в настоящее время ремонтные бригады выполняют аварийно-восстановительные работы. К концу текущих суток готовится к запуску водогрейная котельная. Параллельно Нерюнгринская ГРЭС ускоряет плановый капитальный ремонт одного из энергоблоков, чтобы запустить его в эксплуатацию раньше намеченных сроков. Нерюнгринская ГРЭС расположена в поселке Серебряный Бор в Якутии и входит в состав АО "Дальневосточная генерирующая компания". Тепловая электростанция снабжает и теплом, и электричеством сразу несколько населенных пунктов и инфраструктурных объектов. По данным на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Нерюнгринском районе в настоящее время +8 градусов.

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