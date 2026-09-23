https://1prime.ru/20260923/gruzija-873608130.html

Грузия сократила импорт российского угля более чем на четверть

Грузия сократила импорт российского угля более чем на четверть - 23.09.2026, ПРАЙМ

Грузия сократила импорт российского угля более чем на четверть

Поставки каменного угля из России в Грузию за август уменьшились более чем на четвертую часть, до минимума за три месяца, а поставки кокса и полукокса - до... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T17:59+0300

2026-09-23T17:59+0300

2026-09-23T18:01+0300

россия

грузия

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Поставки каменного угля из России в Грузию за август уменьшились более чем на четвертую часть, до минимума за три месяца, а поставки кокса и полукокса - до минимума за четыре месяца, свидетельствуют данные грузинской статслужбы, которые проанализировало РИА Новости. Так, в августе текущего года Грузия импортировала из России каменного угля на минимальные с мая 1,5 миллиона долларов. Это на 28% меньше, чем в июле, и на 2% меньше, чем в прошлом августе. При этом суммарно за восемь месяцев Грузия импортировала российского угля на 9 миллионов долларов - на 28% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Также Грузия закупала у РФ кокс и полукокс - на 3,3 миллиона долларов в августе, что на 0,8% меньше в месячном выражении, и вдвое больше в годовом. При этом за январь-август было импортировано кокса на 20,4 миллиона долларов (-6%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, грузия