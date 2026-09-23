Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Грузия сократила импорт российского угля более чем на четверть - 23.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260923/gruzija-873608130.html
Грузия сократила импорт российского угля более чем на четверть
Грузия сократила импорт российского угля более чем на четверть - 23.09.2026, ПРАЙМ
Грузия сократила импорт российского угля более чем на четверть
Поставки каменного угля из России в Грузию за август уменьшились более чем на четвертую часть, до минимума за три месяца, а поставки кокса и полукокса - до... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T17:59+0300
2026-09-23T18:01+0300
россия
грузия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873608130.jpg?1790175661
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Поставки каменного угля из России в Грузию за август уменьшились более чем на четвертую часть, до минимума за три месяца, а поставки кокса и полукокса - до минимума за четыре месяца, свидетельствуют данные грузинской статслужбы, которые проанализировало РИА Новости. Так, в августе текущего года Грузия импортировала из России каменного угля на минимальные с мая 1,5 миллиона долларов. Это на 28% меньше, чем в июле, и на 2% меньше, чем в прошлом августе. При этом суммарно за восемь месяцев Грузия импортировала российского угля на 9 миллионов долларов - на 28% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Также Грузия закупала у РФ кокс и полукокс - на 3,3 миллиона долларов в августе, что на 0,8% меньше в месячном выражении, и вдвое больше в годовом. При этом за январь-август было импортировано кокса на 20,4 миллиона долларов (-6%).
грузия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, грузия
РОССИЯ, ГРУЗИЯ
17:59 23.09.2026 (обновлено: 18:01 23.09.2026)
 
Грузия сократила импорт российского угля более чем на четверть

Грузия за август сократила поставки каменного угля из России на на 28%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Поставки каменного угля из России в Грузию за август уменьшились более чем на четвертую часть, до минимума за три месяца, а поставки кокса и полукокса - до минимума за четыре месяца, свидетельствуют данные грузинской статслужбы, которые проанализировало РИА Новости.
Так, в августе текущего года Грузия импортировала из России каменного угля на минимальные с мая 1,5 миллиона долларов. Это на 28% меньше, чем в июле, и на 2% меньше, чем в прошлом августе.
При этом суммарно за восемь месяцев Грузия импортировала российского угля на 9 миллионов долларов - на 28% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
Также Грузия закупала у РФ кокс и полукокс - на 3,3 миллиона долларов в августе, что на 0,8% меньше в месячном выражении, и вдвое больше в годовом. При этом за январь-август было импортировано кокса на 20,4 миллиона долларов (-6%).
 
РОССИЯГРУЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала