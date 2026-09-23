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Хуситы заявили о движении судов в Баб-эль-Мандебском проливе

Хуситы заявили о движении судов в Баб-эль-Мандебском проливе - 23.09.2026, ПРАЙМ

Хуситы заявили о движении судов в Баб-эль-Мандебском проливе

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что активное движение судов замечено в Баб-эль-Мандебском проливе с момента захвата... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T22:28+0300

2026-09-23T22:28+0300

2026-09-23T22:28+0300

мировая экономика

йемен

красное море

саудовская аравия

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ДОХА, 23 сен - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что активное движение судов замечено в Баб-эль-Мандебском проливе с момента захвата им контроля над этим водным путем, сообщило министерство транспорта и общественных работ правительства хуситов. "Ежедневно через Баб-эль-Мандебский пролив проходят более 40 коммерческих судов различных типов, а в период с 11 по 21 сентября через Баб-эль-Мандебский пролив прошли 408 коммерческих судов", - отметило ведомство. Эти сведения приводит телеканал Al Masirah. По его данным, 196 судов прошли через пролив в северном направлении, 212 - в южном. При этом число пересекших Баб-эль-Мандебский пролив судов увеличилось по сравнению с первыми числами сентября. Хуситы установили полный контроль над западным побережьем Красного моря Йемена и выходами к Баб-эль-Мандебскому проливу с 10 по 11 сентября, захватив, в частности, стратегически важный портовый город Моха. Ранее хуситы объявили об установлении морской блокады в отношении судов Саудовской Аравии.

йемен

красное море

саудовская аравия

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мировая экономика, йемен, красное море, саудовская аравия