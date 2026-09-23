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Греф: доверять ИИ сложные задачи преждевременно - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Греф: доверять ИИ сложные задачи преждевременно
Греф: доверять ИИ сложные задачи преждевременно - 23.09.2026, ПРАЙМ
Греф: доверять ИИ сложные задачи преждевременно
Точность исполнения задач агентными системами искусственного интеллекта (ИИ) за последний год выросла, но доверять им сложные задачи преждевременно, заявил... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T20:18+0300
2026-09-23T20:18+0300
технологии
герман греф
сбербанк
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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Точность исполнения задач агентными системами искусственного интеллекта (ИИ) за последний год выросла, но доверять им сложные задачи преждевременно, заявил глава Сбербанка Герман Греф на технологической конференции "ГигаКонф". "Насколько мы можем доверять агентам сложные задачи? Год назад мы не могли об этом говорить всерьез. Точность агентных систем в лучшем случае достигала 55%. На сегодняшний день мы говорим, что эти системы надежны в исполнении задач. Насколько им можно доверить исполнение сложных задач – большой вопрос", – сказал он. Греф считает, что вопрос доверия искусственному интеллекту каждая компания должна решать индивидуально, оценивая риски. "Если говорить о том, насколько большие модели сегодня адекватны, допустим, в области финансов, то мы видим, что уже точно они превзошли самых лучших экспертов в отрасли. Но еще предстоит поработать, чтобы можно было использовать эти системы с такой же высокий надежностью, как мы используем сегодня наши сложенные за десятилетия обычные системы", – сказал он.
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технологии, герман греф, сбербанк
Технологии, Герман Греф, Сбербанк
20:18 23.09.2026
 
Греф: доверять ИИ сложные задачи преждевременно

Греф: надежность ИИ за год выросла, но доверять им сложные задачи преждевременно

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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Точность исполнения задач агентными системами искусственного интеллекта (ИИ) за последний год выросла, но доверять им сложные задачи преждевременно, заявил глава Сбербанка Герман Греф на технологической конференции "ГигаКонф".
"Насколько мы можем доверять агентам сложные задачи? Год назад мы не могли об этом говорить всерьез. Точность агентных систем в лучшем случае достигала 55%. На сегодняшний день мы говорим, что эти системы надежны в исполнении задач. Насколько им можно доверить исполнение сложных задач – большой вопрос", – сказал он.
Греф считает, что вопрос доверия искусственному интеллекту каждая компания должна решать индивидуально, оценивая риски.
"Если говорить о том, насколько большие модели сегодня адекватны, допустим, в области финансов, то мы видим, что уже точно они превзошли самых лучших экспертов в отрасли. Но еще предстоит поработать, чтобы можно было использовать эти системы с такой же высокий надежностью, как мы используем сегодня наши сложенные за десятилетия обычные системы", – сказал он.
 
ТехнологииГерман ГрефСбербанк
 
 
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