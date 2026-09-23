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Индекс деловой активности еврозоны в сентябре вырос до 53,1 пункта

Индекс деловой активности еврозоны в сентябре вырос до 53,1 пункта - 23.09.2026, ПРАЙМ

Индекс деловой активности еврозоны в сентябре вырос до 53,1 пункта

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в сентябре вырос до 53,1 пункта, максимума за три года | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T11:32+0300

2026-09-23T11:32+0300

2026-09-23T11:32+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в сентябре вырос до 53,1 пункта, максимума за три года и пять месяцев, с 52 пунктов в августе, говорится в сообщении S&P Global. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя до 51,7 пункта.

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мировая экономика