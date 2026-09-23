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Ineos остановил все три завода в Халле из-за роста цен на газ
Ineos остановил все три завода в Халле из-за роста цен на газ - 23.09.2026, ПРАЙМ
Ineos остановил все три завода в Халле из-за роста цен на газ
Международный химический гигант Ineos заявил об остановке всех трех заводов в городе Халле в Великобритании из-за роста цен на газ. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T00:51+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Международный химический гигант Ineos заявил об остановке всех трех заводов в городе Халле в Великобритании из-за роста цен на газ.
"Ineos останавливает все три своих химических завода мирового масштаба в Халле... Цены на газ в Европе сейчас в 12 раз выше, чем в США, и эти заводы используют газ как для энергетических нужд, так и в качестве сырья в производственном процессе", - говорится в релизе компании.
Как отмечается в сообщении, остановленные заводы были последними оставшимися в Европе, которые производили крупные партии ацетилов - сырья, используемого как для изготовления фармацевтики и моющих средств, так и для создания взрывчатки.
Кроме того, согласно релизу, эти заводы обеспечивали 4 тысячи высококвалифицированных рабочих мест.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
В начале сентября они пробили 900 долларов, а 14 сентября ненадолго - и 1000 долларов за тысячу кубометров.
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мировая экономика, европа, великобритания, сша
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Ineos остановил все три завода в Халле из-за роста цен на газ
Химический гигант Ineos остановил все три завода в Халле из-за роста цен на газ
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Международный химический гигант Ineos заявил об остановке всех трех заводов в городе Халле в Великобритании из-за роста цен на газ.
"Ineos останавливает все три своих химических завода мирового масштаба в Халле... Цены на газ в Европе сейчас в 12 раз выше, чем в США, и эти заводы используют газ как для энергетических нужд, так и в качестве сырья в производственном процессе", - говорится в релизе компании.
Как отмечается в сообщении, остановленные заводы были последними оставшимися в Европе, которые производили крупные партии ацетилов - сырья, используемого как для изготовления фармацевтики и моющих средств, так и для создания взрывчатки.
Кроме того, согласно релизу, эти заводы обеспечивали 4 тысячи высококвалифицированных рабочих мест.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
В начале сентября они пробили 900 долларов, а 14 сентября ненадолго - и 1000 долларов за тысячу кубометров.