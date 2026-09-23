https://1prime.ru/20260923/intermark-873578599.html

Продажи элитных новостроек в Москве летом сократились на 24,5%

Продажи элитных новостроек в Москве летом сократились на 24,5% - 23.09.2026, ПРАЙМ

Продажи элитных новостроек в Москве летом сократились на 24,5%

Объем продаж элитных новостроек в Москве летом 2026 года сократился относительно лета 2025 года на 24,5% - до 56,6 миллиарда рублей, рассказали РИА Недвижимость | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T09:11+0300

2026-09-23T09:11+0300

2026-09-23T09:11+0300

бизнес

недвижимость

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/83419/75/834197538_0:97:3299:1952_1920x0_80_0_0_9a3073418fe56ed662aa2be271bb166f.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Объем продаж элитных новостроек в Москве летом 2026 года сократился относительно лета 2025 года на 24,5% - до 56,6 миллиарда рублей, рассказали РИА Недвижимость в агентстве "Intermark Городская недвижимость". "Лето в Москве на рынке элитных новостроек (элит, премиум и делюкс) оказалось в этом году не столь жарким. По сравнению с прошлым годом, число сделок за сезон сократилось на 17,2% - до 453. Всего же за летний сезон покупатели потратили на квартиры в элитных новостройках 56,6 миллиарда рублей, что почти на четверть меньше показателя прошлого года", - сообщил представитель компании. По данным агентства, стоимость квадратного метра в сделках выросла почти на 2% - до 1,4 миллиона рублей. "Стабилизатором высокобюджетного рынка выступил премиум, где снижение числа проданных лотов было минимальным: 321 сделка (-5,3 %), оборот остался практически на уровне лета прошлого года, составив 26 миллиарда рублей (-1,5%), а квадратный метро вырос на 12,4 % - до 1 миллиона рублей", - подсчитали в компании. Там также уточнили, что часть спроса перераспределилась в жилые комплексы, сданные в эксплуатацию в 2025-2026 годах. "Если бы мы отнесли подобные покупки к квартирам в элитных новостройках первичного рынка, то можно было бы увидеть, что спрос показал падение не на 17%, а лишь на 10%. Поэтому говорить о каком-то серьезном охлаждении покупателей будет ошибочно, скорее, реальный спрос на высокобюджетные новостройки я бы назвал устойчивым", - пояснил управляющий партнер "Intermark Городская Недвижимость" Дмитрий Халин. В компании также отметили, что в осень рынок высокобюджетных новостроек входит с хорошими шансами на рост.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, недвижимость, россия, москва