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Продажи элитных новостроек в Москве летом сократились на 24,5%
Продажи элитных новостроек в Москве летом сократились на 24,5% - 23.09.2026, ПРАЙМ
Продажи элитных новостроек в Москве летом сократились на 24,5%
Объем продаж элитных новостроек в Москве летом 2026 года сократился относительно лета 2025 года на 24,5% - до 56,6 миллиарда рублей, рассказали РИА Недвижимость | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T09:11+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Объем продаж элитных новостроек в Москве летом 2026 года сократился относительно лета 2025 года на 24,5% - до 56,6 миллиарда рублей, рассказали РИА Недвижимость в агентстве "Intermark Городская недвижимость". "Лето в Москве на рынке элитных новостроек (элит, премиум и делюкс) оказалось в этом году не столь жарким. По сравнению с прошлым годом, число сделок за сезон сократилось на 17,2% - до 453. Всего же за летний сезон покупатели потратили на квартиры в элитных новостройках 56,6 миллиарда рублей, что почти на четверть меньше показателя прошлого года", - сообщил представитель компании. По данным агентства, стоимость квадратного метра в сделках выросла почти на 2% - до 1,4 миллиона рублей. "Стабилизатором высокобюджетного рынка выступил премиум, где снижение числа проданных лотов было минимальным: 321 сделка (-5,3 %), оборот остался практически на уровне лета прошлого года, составив 26 миллиарда рублей (-1,5%), а квадратный метро вырос на 12,4 % - до 1 миллиона рублей", - подсчитали в компании. Там также уточнили, что часть спроса перераспределилась в жилые комплексы, сданные в эксплуатацию в 2025-2026 годах. "Если бы мы отнесли подобные покупки к квартирам в элитных новостройках первичного рынка, то можно было бы увидеть, что спрос показал падение не на 17%, а лишь на 10%. Поэтому говорить о каком-то серьезном охлаждении покупателей будет ошибочно, скорее, реальный спрос на высокобюджетные новостройки я бы назвал устойчивым", - пояснил управляющий партнер "Intermark Городская Недвижимость" Дмитрий Халин. В компании также отметили, что в осень рынок высокобюджетных новостроек входит с хорошими шансами на рост.
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бизнес, недвижимость, россия, москва
Бизнес, Недвижимость, РОССИЯ, МОСКВА
Продажи элитных новостроек в Москве летом сократились на 24,5%
Intermark: объем продаж элитных новостроек в Москве летом сократился на 24,5%
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Объем продаж элитных новостроек в Москве летом 2026 года сократился относительно лета 2025 года на 24,5% - до 56,6 миллиарда рублей, рассказали РИА Недвижимость в агентстве "Intermark Городская недвижимость".
"Лето в Москве
на рынке элитных новостроек (элит, премиум и делюкс) оказалось в этом году не столь жарким. По сравнению с прошлым годом, число сделок за сезон сократилось на 17,2% - до 453. Всего же за летний сезон покупатели потратили на квартиры в элитных новостройках 56,6 миллиарда рублей, что почти на четверть меньше показателя прошлого года", - сообщил представитель компании.
По данным агентства, стоимость квадратного метра в сделках выросла почти на 2% - до 1,4 миллиона рублей.
"Стабилизатором высокобюджетного рынка выступил премиум, где снижение числа проданных лотов было минимальным: 321 сделка (-5,3 %), оборот остался практически на уровне лета прошлого года, составив 26 миллиарда рублей (-1,5%), а квадратный метро вырос на 12,4 % - до 1 миллиона рублей", - подсчитали в компании.
Там также уточнили, что часть спроса перераспределилась в жилые комплексы, сданные в эксплуатацию в 2025-2026 годах.
"Если бы мы отнесли подобные покупки к квартирам в элитных новостройках первичного рынка, то можно было бы увидеть, что спрос показал падение не на 17%, а лишь на 10%. Поэтому говорить о каком-то серьезном охлаждении покупателей будет ошибочно, скорее, реальный спрос на высокобюджетные новостройки я бы назвал устойчивым", - пояснил управляющий партнер "Intermark Городская Недвижимость" Дмитрий Халин.
В компании также отметили, что в осень рынок высокобюджетных новостроек входит с хорошими шансами на рост.