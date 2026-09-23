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Royal Jordanian в ноябре откроет новый рейс в Иорданию

Royal Jordanian в ноябре откроет новый рейс в Иорданию - 23.09.2026, ПРАЙМ

Royal Jordanian в ноябре откроет новый рейс в Иорданию

Авиакомпания Royal Jordanian в ноябре этого года откроет новый рейс в Иорданию из Москвы, а также запустит рейсы в королевство из Санкт-Петербурга и... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T21:46+0300

2026-09-23T21:46+0300

2026-09-23T21:46+0300

бизнес

туризм

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иордания

москва

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аэропорт домодедово

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АММАН, 23 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания Royal Jordanian в ноябре этого года откроет новый рейс в Иорданию из Москвы, а также запустит рейсы в королевство из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в 2027-2028 годах, рассказал коммерческий директор авиакомпании Карим Маклуф. "С ноября этого года Royal Jordanian откроет рейс Москва - Акаба из международного аэропорта "Домодедово". Авиакомпания планирует запустить рейсы из Иордании в Санкт-Петербург в первом квартале 2027 года и в Екатеринбург в 2028 году", - сказал Маклуф журналистам. Открытие новых рейсов направлено на привлечение российских туристов в Иорданию, отметил Маклуф. Для этого перевозчик взаимодействует с российскими туроператорами и продает блоки мест на своих рейсах для туристов. По его словам, такие соглашения уже достигнуты и у авиакомпании есть стремление стимулировать и увеличивать поток туристов с помощью привлекательных цен. Сейчас авиакомпания выполняет в Россию три рейса в неделю по маршруту Москва ("Домодедово") - Амман.

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бизнес, туризм, россия, иордания, москва, санкт-петербург, аэропорт домодедово