https://1prime.ru/20260923/iordanija-873616231.html

Иордания заинтересована в привлечении российских туристов

Иордания заинтересована в привлечении российских туристов - 23.09.2026, ПРАЙМ

Иордания заинтересована в привлечении российских туристов

Иордания заинтересована в привлечении российских туристов и предлагает им разнообразные варианты: от пляжного до паломнического туризма, рассказал посол России... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T21:58+0300

2026-09-23T21:58+0300

2026-09-23T21:58+0300

туризм

бизнес

россия

иордания

ближний восток

газа

аэропорт домодедово

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873616231.jpg?1790189887

АММАН, 23 сен - ПРАЙМ. Иордания заинтересована в привлечении российских туристов и предлагает им разнообразные варианты: от пляжного до паломнического туризма, рассказал посол России в Иордании Глеб Десятников. "Иорданцы (и мы это поддерживаем) хотят развивать туризм с Россией. Здесь есть что посмотреть, есть возможности для пляжного туризма… Есть исторические памятники вроде Петры, природные памятники, вроде Вади-Рама. Иорданцы много хотят добиться от религиозного туризма, от паломнического туризма. Мест, связанных с Библией, со священным писанием на этом берегу Иордана очень много", - сказал Десятников журналистам. Посол отметил, что туристическая отрасль страны очень пострадала из-за нестабильности на Ближнем Востоке, а ВВП страны из-за этого снизился примерно на 5%. "Трудно объяснить рядовому туристу, что боевые действия в основном на том берегу Иордана, в Газе, в Ираке. Они открывают новостные порталы, смотрят, пишут об ударах по территории Иордании… Такой угрозы повседневной жизни туристу нет. В этом мы уже убедились на практике", - добавил Десятников. Сейчас рейсы в Иорданию из России выполняет авиакомпания Royal Jordanian. Полеты выполняются три раза в неделю из московского аэропорта "Домодедово". Перевозчик также планирует расширить географию полетов на Санкт-Петербург и Екатеринбург, также в ноябре будут запущены прямые рейсы из Москвы в Акабу.

иордания

ближний восток

газа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, иордания, ближний восток, газа, аэропорт домодедово