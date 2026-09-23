https://1prime.ru/20260923/iordaniya-873615703.html

Россия и Иордания прорабатывают возобновление и наращивание экспорта зерна

Россия и Иордания прорабатывают возобновление и наращивание экспорта зерна - 23.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Иордания прорабатывают возобновление и наращивание экспорта зерна

Россия и Иордания прорабатывают варианты возобновления и наращивания российского экспорта зерна в ближневосточную страну, рассказал посол РФ в Иордании Глеб... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T21:31+0300

2026-09-23T21:31+0300

2026-09-23T21:31+0300

сельское хозяйство

россия

иордания

австралия

аргентина

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АММАН, 23 сен - ПРАЙМ. Россия и Иордания прорабатывают варианты возобновления и наращивания российского экспорта зерна в ближневосточную страну, рассказал посол РФ в Иордании Глеб Десятников. "Сейчас прорабатываются варианты возобновления и наращивания нашего зернового экспорта в Иорданию. Будем надеяться, что эти варианты сработают, они себя оправдают", - сказал Десятников журналистам. Посол отметил, что раньше Иордания закупала много зерна у России и сформировала стратегический резерв, однако зерновые запасы имеют тенденцию к исчерпанию. "Что-то, конечно, безусловно, могут покрыть Австралия, Аргентина, Канада, но, сами понимаете, по цене, по логистике они (Иордания - ред.) привыкли покупать в большей степени у нас", - добавил Десятников.

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австралия

аргентина

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сельское хозяйство, россия, иордания, австралия, аргентина