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Россия и Иордания прорабатывают возобновление и наращивание экспорта зерна - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Россия и Иордания прорабатывают возобновление и наращивание экспорта зерна
Россия и Иордания прорабатывают возобновление и наращивание экспорта зерна - 23.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Иордания прорабатывают возобновление и наращивание экспорта зерна
Россия и Иордания прорабатывают варианты возобновления и наращивания российского экспорта зерна в ближневосточную страну, рассказал посол РФ в Иордании Глеб... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T21:31+0300
2026-09-23T21:31+0300
сельское хозяйство
россия
иордания
австралия
аргентина
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АММАН, 23 сен - ПРАЙМ. Россия и Иордания прорабатывают варианты возобновления и наращивания российского экспорта зерна в ближневосточную страну, рассказал посол РФ в Иордании Глеб Десятников. "Сейчас прорабатываются варианты возобновления и наращивания нашего зернового экспорта в Иорданию. Будем надеяться, что эти варианты сработают, они себя оправдают", - сказал Десятников журналистам. Посол отметил, что раньше Иордания закупала много зерна у России и сформировала стратегический резерв, однако зерновые запасы имеют тенденцию к исчерпанию. "Что-то, конечно, безусловно, могут покрыть Австралия, Аргентина, Канада, но, сами понимаете, по цене, по логистике они (Иордания - ред.) привыкли покупать в большей степени у нас", - добавил Десятников.
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сельское хозяйство, россия, иордания, австралия, аргентина
Сельское хозяйство, РОССИЯ, ИОРДАНИЯ, АВСТРАЛИЯ, АРГЕНТИНА
21:31 23.09.2026
 
Россия и Иордания прорабатывают возобновление и наращивание экспорта зерна

Десятников: Россия и Иордания прорабатывают возобновление и наращивание экспорта зерна

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АММАН, 23 сен - ПРАЙМ. Россия и Иордания прорабатывают варианты возобновления и наращивания российского экспорта зерна в ближневосточную страну, рассказал посол РФ в Иордании Глеб Десятников.
"Сейчас прорабатываются варианты возобновления и наращивания нашего зернового экспорта в Иорданию. Будем надеяться, что эти варианты сработают, они себя оправдают", - сказал Десятников журналистам.
Посол отметил, что раньше Иордания закупала много зерна у России и сформировала стратегический резерв, однако зерновые запасы имеют тенденцию к исчерпанию.
"Что-то, конечно, безусловно, могут покрыть Австралия, Аргентина, Канада, но, сами понимаете, по цене, по логистике они (Иордания - ред.) привыкли покупать в большей степени у нас", - добавил Десятников.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯИОРДАНИЯАВСТРАЛИЯАРГЕНТИНА
 
 
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