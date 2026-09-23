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Иран и Россия в ближайшее время заключат контракт по железной дороге

Иран и Россия в ближайшее время заключат контракт по железной дороге - 23.09.2026, ПРАЙМ

Иран и Россия в ближайшее время заключат контракт по железной дороге

Иран и РФ в ближайшее время заключат исполнительный контракт по строительству железнодорожного участка МТК "Север-Юг" Решт-Астара, российская сторона уже... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T01:45+0300

2026-09-23T01:45+0300

2026-09-23T01:45+0300

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ведомости

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Иран и РФ в ближайшее время заключат исполнительный контракт по строительству железнодорожного участка МТК "Север-Юг" Решт-Астара, российская сторона уже изучает трассу дороги, заявил посол Ирана Казем Джалали. Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт-Астара в Иране. Исполнительный контракт планировалось подписать 1 апреля в этом году. Тогда Джалали заявлял, что реализация проекта отложена из-за ситуации на Ближнем Востоке, к вопросу, как отмечал дипломат, вернутся в течение текущего года. "Надеемся, что в ближайшее время между Ираном и Россией будет заключен исполнительный эксплуатационный договор. Наши русские коллеги уже начали изучать трассу дороги. И после изучения начнется эксплуатационная часть и реализовываться проект данной железной дороги", - сказал он в интервью газете "Ведомости". Ранее он подтвердил, что Иран выкупил землю под строительство железной дороги Решт-Астара для международного транспортного коридора "Север-Юг". "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существуют три маршрута МТК. Один из них западный. Ветка Решт-Астара в Иране - его последний участок, необходимый для полноценной работы железной дороги на всем протяжении маршрута.

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бизнес, россия, иран, ближний восток, санкт-петербург, мтк "север-юг", ведомости