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Иран призвал США принять новый юридический статус Ормузского пролива
Иран призвал США принять новый юридический статус Ормузского пролива - 23.09.2026, ПРАЙМ
Иран призвал США принять новый юридический статус Ормузского пролива
США должны принять новый юридический статус Ормузского пролива, который будет определяться Ираном и Оманом, для осуществления судоходства через него, заявил... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T09:04+0300
2026-09-23T09:04+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. США должны принять новый юридический статус Ормузского пролива, который будет определяться Ираном и Оманом, для осуществления судоходства через него, заявил иранский посол в России Казем Джалали. "Если они (США - ред.) хотят судоходство через Ормузский пролив сейчас, они должны принять новый юридический статус этого пролива, который будет определяться именно двумя обладателями этого пролива - Ираном и Оманом", - сказал посол в интервью газете "Ведомости". В середине июня США и Иран подписали меморандум, призванный запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако три недели спустя начался новый виток эскалации: Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе, после чего стороны возобновили обмен ударами. В настоящее время свободный проход судов через Ормузский пролив не осуществляется.
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РОССИЯ, Мировая экономика, США, Ормузский пролив, ИРАН, Ведомости
Иран призвал США принять новый юридический статус Ормузского пролива
Посол Джалали заявил, что США должны принять новый юридический статус Ормузского пролива