https://1prime.ru/20260923/iran-873610119.html

В Иране назвали условие для начала переговоров с США

В Иране назвали условие для начала переговоров с США - 23.09.2026, ПРАЙМ

В Иране назвали условие для начала переговоров с США

Пока США не выполнят условия Тегерана, переговоров с ними не будет, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T18:44+0300

2026-09-23T18:44+0300

2026-09-23T18:44+0300

сша

оон

иран

https://cdnn.1prime.ru/img/77646/65/776466545_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_46ac55ffb0a21989f10d95949b6ad55a.jpg

ТЕГЕРАН, 23 сен - ПРАЙМ. Пока США не выполнят условия Тегерана, переговоров с ними не будет, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи. Ранее МИД Ирана сообщил, что представители страны контактировали с американской стороной на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке через Катар. Иран передал США условия, касающиеся Ормузского пролива, среди которых - разблокировка активов, прекращение войны на всех фронтах, прекращение агрессивных действий США, морской блокады и экономической войны. "Пока условия Ирана не будут выполнены, Ормузский пролив не будет открыт, не будет речи и о переговорах", - сказал Резаи в эфире иранского телевидения. Он добавил, что Иран не вернется как к ситуации с Исламабадским меморандумом, который был заключен в середине июня между Тегераном и Вашингтоном, так и к ситуации до меморандума. По словам Резаи, Тегеран не торопится с переговорами, поскольку США должны заслужить доверие иранской стороны. Секретарь Высшего совета национальной безопасности ранее сообщал, что Иран выдвинул США семь условий для открытия Ормузского пролива. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, оон, иран