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В Иране назвали условие для начала переговоров с США - 23.09.2026, ПРАЙМ
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В Иране назвали условие для начала переговоров с США
В Иране назвали условие для начала переговоров с США - 23.09.2026, ПРАЙМ
В Иране назвали условие для начала переговоров с США
Пока США не выполнят условия Тегерана, переговоров с ними не будет, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T18:44+0300
2026-09-23T18:44+0300
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ТЕГЕРАН, 23 сен - ПРАЙМ. Пока США не выполнят условия Тегерана, переговоров с ними не будет, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи. Ранее МИД Ирана сообщил, что представители страны контактировали с американской стороной на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке через Катар. Иран передал США условия, касающиеся Ормузского пролива, среди которых - разблокировка активов, прекращение войны на всех фронтах, прекращение агрессивных действий США, морской блокады и экономической войны. "Пока условия Ирана не будут выполнены, Ормузский пролив не будет открыт, не будет речи и о переговорах", - сказал Резаи в эфире иранского телевидения. Он добавил, что Иран не вернется как к ситуации с Исламабадским меморандумом, который был заключен в середине июня между Тегераном и Вашингтоном, так и к ситуации до меморандума. По словам Резаи, Тегеран не торопится с переговорами, поскольку США должны заслужить доверие иранской стороны. Секретарь Высшего совета национальной безопасности ранее сообщал, что Иран выдвинул США семь условий для открытия Ормузского пролива. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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сша, оон, иран
США, ООН, ИРАН
18:44 23.09.2026
 
В Иране назвали условие для начала переговоров с США

Резаи: пока Ормузский пролив не будет открыт, переговоров с США не будет

© fotolia.com / ruskpp" Флаги США и Ирана
 Флаги США и Ирана - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2026
© fotolia.com / ruskpp
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ТЕГЕРАН, 23 сен - ПРАЙМ. Пока США не выполнят условия Тегерана, переговоров с ними не будет, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.
Ранее МИД Ирана сообщил, что представители страны контактировали с американской стороной на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке через Катар. Иран передал США условия, касающиеся Ормузского пролива, среди которых - разблокировка активов, прекращение войны на всех фронтах, прекращение агрессивных действий США, морской блокады и экономической войны.
"Пока условия Ирана не будут выполнены, Ормузский пролив не будет открыт, не будет речи и о переговорах", - сказал Резаи в эфире иранского телевидения.
Он добавил, что Иран не вернется как к ситуации с Исламабадским меморандумом, который был заключен в середине июня между Тегераном и Вашингтоном, так и к ситуации до меморандума. По словам Резаи, Тегеран не торопится с переговорами, поскольку США должны заслужить доверие иранской стороны.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности ранее сообщал, что Иран выдвинул США семь условий для открытия Ормузского пролива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
СШАООНИРАН
 
 
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