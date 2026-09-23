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Иран не позволит другим странам провозить оружие через Ормузский пролив
Иран не позволит другим странам провозить оружие через Ормузский пролив - 23.09.2026, ПРАЙМ
Иран не позволит другим странам провозить оружие через Ормузский пролив
Иран не может позволить, чтобы другие страны пользовались Ормузским проливом для провоза оружия, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T20:27+0300
2026-09-23T20:27+0300
2026-09-23T20:27+0300
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ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Иран не может позволить, чтобы другие страны пользовались Ормузским проливом для провоза оружия, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Нам перекрывают путь, хотя через этот же пролив перевозят оружие, взрывчатые вещества, ракеты и энергоресурсы для уничтожения стран. Это неприемлемо, и мы не позволим такому повториться", - сказал Пезешкиан в ходе выступления на Генассамблее ООН.
Он подчеркнул, что недопустимо, чтобы одни беспрепятственно пользовались Ормузским проливом, а Иран из‑за несправедливых санкций был лишен права свободно вести судоходство в собственных водах.
В середине июня США и Иран подписали меморандум, призванный запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако три недели спустя начался новый виток эскалации: Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе, после чего стороны возобновили обмен ударами. В настоящее время свободный проход судов через Ормузский пролив не осуществляется.
В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения проходят с 22 по 26 сентября, а также состоятся 28 сентября.
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иран, ормузский пролив, сша, масуд пезешкиан, оон
ИРАН, Ормузский пролив, США, Масуд Пезешкиан, ООН
Иран не позволит другим странам провозить оружие через Ормузский пролив
Президент Пезешкиан: Иран не позволит, чтобы другие страны пользовались Ормузским проливом
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Иран не может позволить, чтобы другие страны пользовались Ормузским проливом для провоза оружия, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Нам перекрывают путь, хотя через этот же пролив перевозят оружие, взрывчатые вещества, ракеты и энергоресурсы для уничтожения стран. Это неприемлемо, и мы не позволим такому повториться", - сказал Пезешкиан в ходе выступления на Генассамблее ООН.
Он подчеркнул, что недопустимо, чтобы одни беспрепятственно пользовались Ормузским проливом, а Иран из‑за несправедливых санкций был лишен права свободно вести судоходство в собственных водах.
В середине июня США и Иран подписали меморандум, призванный запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако три недели спустя начался новый виток эскалации: Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе, после чего стороны возобновили обмен ударами. В настоящее время свободный проход судов через Ормузский пролив не осуществляется.
В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения проходят с 22 по 26 сентября, а также состоятся 28 сентября.