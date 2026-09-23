https://1prime.ru/20260923/iskustvennyy-873601089.html

Скептики ИИ снова сдаются: Nasdaq 100 обновил рекорд

Скептики ИИ снова сдаются: Nasdaq 100 обновил рекорд - 23.09.2026, ПРАЙМ

Скептики ИИ снова сдаются: Nasdaq 100 обновил рекорд

Путь к первому рекорду индекса Nasdaq 100 с июня был далеко не простым. Теперь быки акций, которые способствовали этому движению, ищут доказательства того, что... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T16:29+0300

2026-09-23T16:29+0300

2026-09-23T16:29+0300

рынок

мировая экономика

сша

ближний восток

bank of america

bloomberg

etf

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/83437/17/834371747_0:0:2699:1518_1920x0_80_0_0_946a489b3898a78f7c418245199d7bca.jpg

МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Путь к первому рекорду индекса Nasdaq 100 с июня был далеко не простым. Теперь быки акций, которые способствовали этому движению, ищут доказательства того, что импульс не угаснет, пишет Bloomberg.В этом квартале инвесторы добавили 22 миллиарда долларов в технологические биржевые фонды США, тогда как в остальные ETF поступило лишь 4,6 миллиарда долларов. При этом хедж-фонды повысили позиции по чистым длинным фьючерсам на Nasdaq 100 до самого высокого уровня с декабря. Хотя рост технологического индекса впечатляет, а доходы устойчивы, неопределенность вокруг Ближнего Востока, инфляции и действий ФРС сохраняется. Учитывая, что рынок ИИ так много значит, ошибок он не прощает."Инвесторы по-прежнему оптимистично настроены по поводу ИИ, так как корпоративные прибыли действительно сильны, — сказал Джед Эллербрук из Argent Capital Management. — Но нам нужно продолжать видеть улучшение прогнозов роста прибыли крупнейших технологических компаний, чтобы ралли продолжалось".Nasdaq 100 вырос на 0,8% во вторник, закрывшись на рекорде и переиграв тяжелый период начала года, когда индекс падал более чем на 10% от пика. S&P 500 закрылся почти без изменений, но остается в пределах 0,5% от августовского рекорда.Уолл-стрит готовится к продолжению ралли. На прошлой неделе американские акции зафиксировали крупнейшую чистую покупку за пять недель, причем лидировали софтверные компании. По данным Bank of America, фонды акций США привлекли почти 64 миллиарда долларов за неделю к 16 сентября — максимум за три месяца. Наличные показали наибольший отток за девять недель."Рост ИИ еще имеет большой потенциал, и мы не видим, чтобы инвесторы в ближайшее время отступали от рисков, — сказал аналитик ETF Афанасиос Псарофагис. — Потоки в технологические акции пока далеки от экстремальных значений, чтобы быть противоположным индикатором. Очень трудно сбить этот импульс. Шоу продолжается".Однако не все уверены в устойчивости ралли. Стратеги Bank of America, включая Джареда Вудара и Майкла Хартнетта, считают позиционирование инвесторов слишком оптимистичным на фоне прогнозов роста прибыли. Широта рынка слабеет: до 6% акций S&P 500 достигли новых 52-недельных минимумов в этом месяце — в последний раз такое наблюдалось в октябре.Отличные доходы технологических мегакапиталов поддерживали почти четырехлетний бычий рост акций. Теперь трейдерам нужно видеть больше таких результатов, чтобы оправдать миллиарды, потраченные на инфраструктуру ИИ. До сезона прибыли за третий квартал осталось меньше месяца, и инвесторы ожидают роста прибыли в IT-секторе на 64% против 24% по всему S&P 500."Не было необходимости владеть большинством территорий вне технологий, — сказал Тодд Сон из Baird Strategas. — Весной энергия пережила сахарный прилив. Потребители по-прежнему застряли с экономическим беспокойством. Здравоохранение улучшилось, но стало слишком разнообразным. Однако энергетика была бы одной из областей, если цены на нефть останутся высокими, то, как я подозреваю, приведет к большему притоку".Ветераны Уолл-стрит помнят 1970-е и пузырь доткомов, когда чрезмерно жесткая монетарная политика нанесла ущерб экономике. Многие помнят и 2022 год, когда ФРС повышала ставки, чтобы бороться с инфляцией. Все это усложняет путь для трейдеров, пытающихся переключиться на ротацию в крупные технологические рынки, при том что август и сентябрь исторически худшие месяцы по доходности акций."Клиенты будут спрашивать: "Не слишком ли хорошо это сделать?" — добавил Эллербрук. — Но фондовый рынок стал зависеть от технологических компаний как никогда, так что об этом нужно думать при распределении пенсионных средств".

https://1prime.ru/20260923/oesr-873590662.html

сша

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, мировая экономика, сша, ближний восток, bank of america, bloomberg, etf, nasdaq composite