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Испания намерена соблюдать запрет на поставки СПГ из России - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Испания намерена соблюдать запрет на поставки СПГ из России
Испания намерена соблюдать запрет на поставки СПГ из России - 23.09.2026, ПРАЙМ
Испания намерена соблюдать запрет на поставки СПГ из России
Испания намерена соблюдать запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России с 1 января 2027 года, заявил во вторник глава МИД Испании Хосе Мануэль... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T03:48+0300
2026-09-23T03:48+0300
газ
испания
мадрид
европа
мид
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ВАШИНГТОН, 23 сен – ПРАЙМ. Испания намерена соблюдать запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России с 1 января 2027 года, заявил во вторник глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. "Конечно, мы будем соблюдать новые санкционные меры", - сказал министр, выступая на конференции в Атлантическом совете (признан в РФ нежелательной организацией). Он подчеркнул, что введение этих санкций было бы невозможным без согласия Мадрида. При этом министр признал, что у ряда испанских компаний есть действующие контракты. По его словам, соглашения о поставках СПГ заключаются на долгий срок и могут быть рассчитаны на десятилетия. В то же время министр подчеркнул, что Испания обладает крупными мощностями по хранению и переработке СПГ. "Это открывает возможности и для остальной Европы: мы можем помочь с поставками газа и СПГ от надежных партнеров - например, из США", - добавил он. В январе Совет ЕС окончательно утвердил регламент о поэтапном прекращении импорта российского газа. Документ предусматривает постепенный отказ как от трубопроводного газа, так и от СПГ, сохраняя на переходный период возможность исполнения ранее заключенных долгосрочных контрактов. Полный запрет на импорт российского газа должен вступить в силу к концу 2027 года.
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газ, испания, мадрид, европа, мид, ес
Газ, ИСПАНИЯ, Мадрид, ЕВРОПА, МИД, ЕС
03:48 23.09.2026
 
Испания намерена соблюдать запрет на поставки СПГ из России

Глава МИД Испании Альбарес: Испания намерена соблюдать запрет на поставки СПГ из России

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ВАШИНГТОН, 23 сен – ПРАЙМ. Испания намерена соблюдать запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России с 1 января 2027 года, заявил во вторник глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.
"Конечно, мы будем соблюдать новые санкционные меры", - сказал министр, выступая на конференции в Атлантическом совете (признан в РФ нежелательной организацией).
Он подчеркнул, что введение этих санкций было бы невозможным без согласия Мадрида.
При этом министр признал, что у ряда испанских компаний есть действующие контракты. По его словам, соглашения о поставках СПГ заключаются на долгий срок и могут быть рассчитаны на десятилетия.
В то же время министр подчеркнул, что Испания обладает крупными мощностями по хранению и переработке СПГ.
"Это открывает возможности и для остальной Европы: мы можем помочь с поставками газа и СПГ от надежных партнеров - например, из США", - добавил он.
В январе Совет ЕС окончательно утвердил регламент о поэтапном прекращении импорта российского газа. Документ предусматривает постепенный отказ как от трубопроводного газа, так и от СПГ, сохраняя на переходный период возможность исполнения ранее заключенных долгосрочных контрактов. Полный запрет на импорт российского газа должен вступить в силу к концу 2027 года.
 
ГазИСПАНИЯМадридЕВРОПАМИДЕС
 
 
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