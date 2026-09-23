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В Нерюнгринском районе Якутии ввели режим повышенной готовности
В Нерюнгринском районе Якутии ввели режим повышенной готовности - 23.09.2026, ПРАЙМ
В Нерюнгринском районе Якутии ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введен в Нерюнгринском районе Якутии, где во вторник произошел пожар на НГРЭС, сообщил глава района Максим Терещенко. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T05:51+0300
2026-09-23T05:51+0300
2026-09-23T05:51+0300
якутия
айсен николаев
мчс
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УЛАН-УДЭ, 23 сен - ПРАЙМ. Режим повышенной готовности введен в Нерюнгринском районе Якутии, где во вторник произошел пожар на НГРЭС, сообщил глава района Максим Терещенко.
"Со вторника в районе введен режим "Повышенная готовность". Нахожусь на круглосуточной связи с главой Якутии Айсеном Николаевым, руководством правительства республики", - написал Терещенко в канале на платформе "Макс".
Возгорании на территории Нерюнгринской ГРЭС произошло во вторник. В МЧС республики сообщали, что там загорелись трансформаторная подстанция и кабель-канал. Пострадал один человек. В минздраве региона уточняли, что его состояние оценивается как средней степени тяжести. Пожар был ликвидирован на 90 квадратных метрах. Причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования, добавили в ведомстве.
В среду глава Якутии Николаев отмечал, что власти республики рассматривают вопрос о возможном введении режима ЧС в Нерюнгри и Серебряном Бору для оперативного принятия всех решений.
Нерюнгринская ГРЭС расположена в поселке Серебряный Бор в Якутии и входит в состав АО "Дальневосточная генерирующая компания". Тепловая электростанция снабжает и теплом, и электричеством сразу несколько населенных пунктов и инфраструктурных объектов.
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якутия, айсен николаев, мчс
ЯКУТИЯ, Айсен Николаев, МЧС
В Нерюнгринском районе Якутии ввели режим повышенной готовности
В Нерюнгринском районе Якутии ввели режим повышенной готовности после пожара на НГРЭС
УЛАН-УДЭ, 23 сен - ПРАЙМ. Режим повышенной готовности введен в Нерюнгринском районе Якутии, где во вторник произошел пожар на НГРЭС, сообщил глава района Максим Терещенко.
"Со вторника в районе введен режим "Повышенная готовность". Нахожусь на круглосуточной связи с главой Якутии Айсеном Николаевым, руководством правительства республики", - написал Терещенко в канале на платформе "Макс".
Возгорании на территории Нерюнгринской ГРЭС произошло во вторник. В МЧС республики сообщали, что там загорелись трансформаторная подстанция и кабель-канал. Пострадал один человек. В минздраве региона уточняли, что его состояние оценивается как средней степени тяжести. Пожар был ликвидирован на 90 квадратных метрах. Причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования, добавили в ведомстве.
В среду глава Якутии Николаев отмечал, что власти республики рассматривают вопрос о возможном введении режима ЧС в Нерюнгри и Серебряном Бору для оперативного принятия всех решений.
Нерюнгринская ГРЭС расположена в поселке Серебряный Бор в Якутии и входит в состав АО "Дальневосточная генерирующая компания". Тепловая электростанция снабжает и теплом, и электричеством сразу несколько населенных пунктов и инфраструктурных объектов.