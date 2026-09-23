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В Якутии пообещали восстановить теплоснабжение после аварии на ГРЭС
В Якутии пообещали восстановить теплоснабжение после аварии на ГРЭС - 23.09.2026, ПРАЙМ
В Якутии пообещали восстановить теплоснабжение после аварии на ГРЭС
Круглосуточную работу по восстановлению теплоснабжения в Нерюнгринском районе Якутии организуют после пожара на ГРЭС, сообщил председатель правительства... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T14:17+0300
2026-09-23T14:17+0300
2026-09-23T14:26+0300
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УЛАН-УДЭ, 23 сен - ПРАЙМ. Круглосуточную работу по восстановлению теплоснабжения в Нерюнгринском районе Якутии организуют после пожара на ГРЭС, сообщил председатель правительства республики Кирилл Бычков. Возгорание на территории Нерюнгринской ГРЭС произошло во вторник. В МЧС республики сообщали, что там загорелись трансформаторная подстанция и кабель-канал. Пострадал один человек. Причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования. "Провел совещание по вопросу восстановления теплоснабжения и электроснабжения Нерюнгринского района… Поставил задачу организовать работу в круглосуточном режиме до восстановления теплоснабжения", - написал Бычков в своем канале на платформе "Макс". По его словам, до конца среды на станции планируют запустить два котла водогрейной котельной. Специалисты уже завершили разогрев мазута и приступают к розжигу. Запуск котлов позволит повысить температуру в домах Нерюнгри, Чульмана, Беркакита и Серебряного Бора. Восстановлением кабельных линий занимаются девять бригад. В четверг планируют начать растапливать энергоблок №3, уточнил Бычков. Нерюнгринская ГРЭС расположена в поселке Серебряный Бор в Якутии и входит в состав АО "Дальневосточная генерирующая компания". Тепловая электростанция снабжает и теплом, и электричеством сразу несколько населенных пунктов и инфраструктурных объектов. По данным на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Нерюнгринском районе в настоящее время +7 градусов.
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якутия, мчс
В Якутии пообещали восстановить теплоснабжение после аварии на ГРЭС
Бычков: в Якутии будут круглосуточно восстанавливать теплоснабжение после пожара на ГРЭС
УЛАН-УДЭ, 23 сен - ПРАЙМ. Круглосуточную работу по восстановлению теплоснабжения в Нерюнгринском районе Якутии организуют после пожара на ГРЭС, сообщил председатель правительства республики Кирилл Бычков.
Возгорание на территории Нерюнгринской ГРЭС произошло во вторник. В МЧС республики сообщали, что там загорелись трансформаторная подстанция и кабель-канал. Пострадал один человек. Причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования.
"Провел совещание по вопросу восстановления теплоснабжения и электроснабжения Нерюнгринского района… Поставил задачу организовать работу в круглосуточном режиме до восстановления теплоснабжения", - написал Бычков в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, до конца среды на станции планируют запустить два котла водогрейной котельной. Специалисты уже завершили разогрев мазута и приступают к розжигу. Запуск котлов позволит повысить температуру в домах Нерюнгри, Чульмана, Беркакита и Серебряного Бора.
Восстановлением кабельных линий занимаются девять бригад. В четверг планируют начать растапливать энергоблок №3, уточнил Бычков.
Нерюнгринская ГРЭС расположена в поселке Серебряный Бор в Якутии и входит в состав АО "Дальневосточная генерирующая компания". Тепловая электростанция снабжает и теплом, и электричеством сразу несколько населенных пунктов и инфраструктурных объектов.
По данным на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Нерюнгринском районе в настоящее время +7 градусов.