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В Якутии пообещали восстановить теплоснабжение после аварии на ГРЭС

В Якутии пообещали восстановить теплоснабжение после аварии на ГРЭС - 23.09.2026, ПРАЙМ

В Якутии пообещали восстановить теплоснабжение после аварии на ГРЭС

Круглосуточную работу по восстановлению теплоснабжения в Нерюнгринском районе Якутии организуют после пожара на ГРЭС, сообщил председатель правительства... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T14:17+0300

2026-09-23T14:17+0300

2026-09-23T14:26+0300

якутия

мчс

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УЛАН-УДЭ, 23 сен - ПРАЙМ. Круглосуточную работу по восстановлению теплоснабжения в Нерюнгринском районе Якутии организуют после пожара на ГРЭС, сообщил председатель правительства республики Кирилл Бычков. Возгорание на территории Нерюнгринской ГРЭС произошло во вторник. В МЧС республики сообщали, что там загорелись трансформаторная подстанция и кабель-канал. Пострадал один человек. Причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования. "Провел совещание по вопросу восстановления теплоснабжения и электроснабжения Нерюнгринского района… Поставил задачу организовать работу в круглосуточном режиме до восстановления теплоснабжения", - написал Бычков в своем канале на платформе "Макс". По его словам, до конца среды на станции планируют запустить два котла водогрейной котельной. Специалисты уже завершили разогрев мазута и приступают к розжигу. Запуск котлов позволит повысить температуру в домах Нерюнгри, Чульмана, Беркакита и Серебряного Бора. Восстановлением кабельных линий занимаются девять бригад. В четверг планируют начать растапливать энергоблок №3, уточнил Бычков. Нерюнгринская ГРЭС расположена в поселке Серебряный Бор в Якутии и входит в состав АО "Дальневосточная генерирующая компания". Тепловая электростанция снабжает и теплом, и электричеством сразу несколько населенных пунктов и инфраструктурных объектов. По данным на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Нерюнгринском районе в настоящее время +7 градусов.

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