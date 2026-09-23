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Юрист рассказал, что можно принести на работу - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Юрист рассказал, что можно принести на работу
Юрист рассказал, что можно принести на работу - 23.09.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал, что можно принести на работу
Работник может принести на работу личные вещи для собственного комфорта, например, ортопедический стул или увлажнитель воздуха, однако подобные изменения будет... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T07:19+0300
2026-09-23T07:19+0300
общество
бизнес
superjob
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Работник может принести на работу личные вещи для собственного комфорта, например, ортопедический стул или увлажнитель воздуха, однако подобные изменения будет целесообразно предварительно согласовать с работодателем, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. "Принести в офис собственный ортопедический стул, увлажнитель воздуха или другие вещи для комфорта в целом можно - если работодатель не установил на это запрет", - отмечает юрист. Трудовой кодекс РФ напрямую такие ситуации не регулирует: он не запрещает сотрудникам приносить личные предметы, но и не дает им безусловного права пользоваться ими на рабочем месте. Поэтому многое зависит от правил, установленных в конкретной компании. Работодатель вправе определять внутренний трудовой распорядок, а сотрудники обязаны его соблюдать. При этом по статье 22 Трудового кодекса РФ именно работодатель должен обеспечивать сотрудников оборудованием, инструментами, технической документацией и другими средствами, которые необходимы для выполнения работы. Если же сотрудник хочет дополнительно сделать свое рабочее место более комфортным - в разумных пределах, - само по себе это требованиям закона не противоречит. Несколько иначе обстоит дело с электрическими приборами и подобным оборудованием. Тот же увлажнитель воздуха лучше заранее согласовать с работодателем: здесь уже могут возникнуть вопросы пожарной безопасности, охраны труда и других требований безопасности. "Впрочем, предварительно обсудить с работодателем стоит и любые другие заметные изменения рабочего места - это поможет избежать возможных конфликтов как с руководством, так и с коллегами", - советует юрист.
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192
40
192
40
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общество , бизнес, superjob
Общество , Бизнес, SuperJob
07:19 23.09.2026
 
Юрист рассказал, что можно принести на работу

Юрист Южалин: ортопедический стул и увлажнитель воздуха можно принести на работу

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Работник может принести на работу личные вещи для собственного комфорта, например, ортопедический стул или увлажнитель воздуха, однако подобные изменения будет целесообразно предварительно согласовать с работодателем, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
"Принести в офис собственный ортопедический стул, увлажнитель воздуха или другие вещи для комфорта в целом можно - если работодатель не установил на это запрет", - отмечает юрист.
Трудовой кодекс РФ напрямую такие ситуации не регулирует: он не запрещает сотрудникам приносить личные предметы, но и не дает им безусловного права пользоваться ими на рабочем месте. Поэтому многое зависит от правил, установленных в конкретной компании. Работодатель вправе определять внутренний трудовой распорядок, а сотрудники обязаны его соблюдать.
При этом по статье 22 Трудового кодекса РФ именно работодатель должен обеспечивать сотрудников оборудованием, инструментами, технической документацией и другими средствами, которые необходимы для выполнения работы. Если же сотрудник хочет дополнительно сделать свое рабочее место более комфортным - в разумных пределах, - само по себе это требованиям закона не противоречит.
Несколько иначе обстоит дело с электрическими приборами и подобным оборудованием. Тот же увлажнитель воздуха лучше заранее согласовать с работодателем: здесь уже могут возникнуть вопросы пожарной безопасности, охраны труда и других требований безопасности.
"Впрочем, предварительно обсудить с работодателем стоит и любые другие заметные изменения рабочего места - это поможет избежать возможных конфликтов как с руководством, так и с коллегами", - советует юрист.
 
ОбществоБизнесSuperJob
 
 
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