https://1prime.ru/20260923/jurist-873576174.html

Юрист рассказал, что можно принести на работу

Юрист рассказал, что можно принести на работу - 23.09.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказал, что можно принести на работу

Работник может принести на работу личные вещи для собственного комфорта, например, ортопедический стул или увлажнитель воздуха, однако подобные изменения будет... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T07:19+0300

2026-09-23T07:19+0300

2026-09-23T07:19+0300

общество

бизнес

superjob

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873576174.jpg?1790137142

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Работник может принести на работу личные вещи для собственного комфорта, например, ортопедический стул или увлажнитель воздуха, однако подобные изменения будет целесообразно предварительно согласовать с работодателем, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. "Принести в офис собственный ортопедический стул, увлажнитель воздуха или другие вещи для комфорта в целом можно - если работодатель не установил на это запрет", - отмечает юрист. Трудовой кодекс РФ напрямую такие ситуации не регулирует: он не запрещает сотрудникам приносить личные предметы, но и не дает им безусловного права пользоваться ими на рабочем месте. Поэтому многое зависит от правил, установленных в конкретной компании. Работодатель вправе определять внутренний трудовой распорядок, а сотрудники обязаны его соблюдать. При этом по статье 22 Трудового кодекса РФ именно работодатель должен обеспечивать сотрудников оборудованием, инструментами, технической документацией и другими средствами, которые необходимы для выполнения работы. Если же сотрудник хочет дополнительно сделать свое рабочее место более комфортным - в разумных пределах, - само по себе это требованиям закона не противоречит. Несколько иначе обстоит дело с электрическими приборами и подобным оборудованием. Тот же увлажнитель воздуха лучше заранее согласовать с работодателем: здесь уже могут возникнуть вопросы пожарной безопасности, охраны труда и других требований безопасности. "Впрочем, предварительно обсудить с работодателем стоит и любые другие заметные изменения рабочего места - это поможет избежать возможных конфликтов как с руководством, так и с коллегами", - советует юрист.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, superjob