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"Идите к черту": жалоба Каллас на Россию вызвала гнев в Сети

"Идите к черту": жалоба Каллас на Россию вызвала гнев в Сети - 23.09.2026, ПРАЙМ

"Идите к черту": жалоба Каллас на Россию вызвала гнев в Сети

Заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, пожаловавшейся на российские удары по украинским портам, из-за которых Киев утратил возможность их... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T18:01+0300

2026-09-23T18:01+0300

2026-09-23T18:01+0300

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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, пожаловавшейся на российские удары по украинским портам, из-за которых Киев утратил возможность их использовать, вызвало бурную реакцию пользователей соцсети X. Комментаторы не только не поддержали главу евродипломатии, но и напомнили ей о целом ряде неудобных фактов.Один из пользователей указал на двойные стандарты. По его словам, российские нефть и газ обеспечивали энергией весь мир и питали экономику Германии до тех пор, пока не вмешалась Украина, что в итоге привело к краху немецкой промышленности. Он также напомнил, что Москва в течение четырех лет позволяла одесскому порту функционировать, а что Киев сделал в ответ? Разбомбил российские корабли. "Так что идите к черту и вы, и они", — резюмировал комментатор.Другой пользователь отметил, что против России введены тысячи ограничений, и теперь нельзя выбирать, как Москва будет на них реагировать. "Похоже, Россия наложила санкции на тягу ЕС к хлебу", — сыронизировал он.Третий комментатор упрекнул Каллас в избирательной памяти. Он напомнил, что ЕС неоднократно заявлял: его санкции не будут направлены против российской сельскохозяйственной торговли, зерна или экспорта удобрений в третьи страны. Однако, несмотря на эти заверения, ограничения против Россельхозбанка все равно были введены. "Эй, лгунья, у тебя память как у птички", — написал он.Еще один пользователь высказал мнение, что Россия не склонна к эскалации, но, когда Украина наращивает напряженность, Москва отвечает гораздо жестче. Часть комментаторов также предположила, что под видом сельхозгрузов могли перевозиться вооружения. "Вы, чертовы нацисты, прячете оружие в этих грузах", — заключили они.Напомним, 23 июля министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты — движение было приостановлено по решению судовладельцев. В начале августа украинская Ассоциация международных экспедиторов заявила о транспортном коллапсе на польско-украинской границе на фоне блокады черноморских портов. В очереди на выезд в Польшу стояли почти 6,5 тысячи грузовиков, время ожидания достигало семи суток.В Минобороны России не раз подчеркивали, что удары наносятся по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом используются ударные беспилотники и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.

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общество , мировая экономика, киев, украина, москва, кая каллас, ес, россельхозбанк, минобороны рф