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Казахстан выставит на аукцион 56 нефтегазовых участков - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Казахстан выставит на аукцион 56 нефтегазовых участков
Казахстан выставит на аукцион 56 нефтегазовых участков - 23.09.2026, ПРАЙМ
Казахстан выставит на аукцион 56 нефтегазовых участков
Казахстан выставляет на декабрьский аукцион 56 нефтегазовых участков для недропользования, сообщает в среду министерство энергетики республики. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T07:37+0300
2026-09-23T07:37+0300
казахстан
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АСТАНА, 23 сен - ПРАЙМ. Казахстан выставляет на декабрьский аукцион 56 нефтегазовых участков для недропользования, сообщает в среду министерство энергетики республики. "На предстоящий декабрьский аукцион выставляются 56 участков недр из 112 - они расположены в различных регионах Казахстана", - говорится в сообщении. По данным минэнерго Казахстана, аукцион состоится 25 декабря на электронной площадке e-Qazyna, заявки на участие принимаются до 18 ноября. Уточняется, что в целом до конца года выставлено 112 участков. В министерстве отметили, что получение права недропользования предполагает значительные инвестиционные обязательства, для каждого участка определены минимальные объемы геологоразведочных работ, включая проведение сейсморазведки и бурение скважин. Согласно условиям, в период добычи недропользователь должен направлять 1% от затрат на добычу предыдущего года на обучение местных кадров и еще 1% — на научно-исследовательские работы в Казахстане, еще 1% от инвестиций по контракту предусматривается на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры. В минэнерго отметили, что если объем начальных геологических запасов превышает 100 миллионов тонн нефти или 50 миллиардов кубометров природного газа, контракт должен предусматривать одно из обязательств - создание либо модернизация перерабатывающих производств, поставка добываемых углеводородов на переработку в Казахстане.
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казахстан
КАЗАХСТАН
07:37 23.09.2026
 
Казахстан выставит на аукцион 56 нефтегазовых участков

Казахстан выставляет на аукцион 56 нефтегазовых участков для недропользования

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АСТАНА, 23 сен - ПРАЙМ. Казахстан выставляет на декабрьский аукцион 56 нефтегазовых участков для недропользования, сообщает в среду министерство энергетики республики.
"На предстоящий декабрьский аукцион выставляются 56 участков недр из 112 - они расположены в различных регионах Казахстана", - говорится в сообщении.
По данным минэнерго Казахстана, аукцион состоится 25 декабря на электронной площадке e-Qazyna, заявки на участие принимаются до 18 ноября. Уточняется, что в целом до конца года выставлено 112 участков.
В министерстве отметили, что получение права недропользования предполагает значительные инвестиционные обязательства, для каждого участка определены минимальные объемы геологоразведочных работ, включая проведение сейсморазведки и бурение скважин.
Согласно условиям, в период добычи недропользователь должен направлять 1% от затрат на добычу предыдущего года на обучение местных кадров и еще 1% — на научно-исследовательские работы в Казахстане, еще 1% от инвестиций по контракту предусматривается на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры.
В минэнерго отметили, что если объем начальных геологических запасов превышает 100 миллионов тонн нефти или 50 миллиардов кубометров природного газа, контракт должен предусматривать одно из обязательств - создание либо модернизация перерабатывающих производств, поставка добываемых углеводородов на переработку в Казахстане.
 
КАЗАХСТАН
 
 
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