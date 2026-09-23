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В Казахстане создадут условия для развития исламского страхования

В Казахстане создадут условия для развития исламского страхования - 23.09.2026, ПРАЙМ

В Казахстане создадут условия для развития исламского страхования

Власти Казахстана планируют создать дополнительные условия для развития исламского страхования, следует из сообщения Агентства по регулированию и развитию... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T09:19+0300

2026-09-23T09:19+0300

2026-09-23T09:19+0300

финансы

казахстан

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АСТАНА, 23 сен - ПРАЙМ. Власти Казахстана планируют создать дополнительные условия для развития исламского страхования, следует из сообщения Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) республики. "В Казахстане планируется создать дополнительные условия для развития исламского страхования (такафул) и расширения линейки страховых продуктов, соответствующих принципам шариата. Соответствующая инициатива предусмотрена Программой развития страхового рынка до 2030 года", - говорится в сообщении. В АРРФР уточнили, что одним из ключевых направлений станет проработка механизма "исламских окон", который позволит действующим страховым организациям предлагать продукты исламского страхования без создания отдельной страховой организации. По данным агентства, законодательная основа для развития исламского страхования действует в Казахстане с 2015 года, однако специализированные исламские страховые организации в стране пока не созданы, а продукты такафула не получили широкого распространения. "При этом исламская страховая деятельность будет обособлена от традиционного страхования. Предполагается раздельный учет средств участников, активов, обязательств, доходов и расходов, а также инвестирование средств такафул-фонда в активы, соответствующие принципам шариата", - добавили в АРРФР Там отметили, что деятельность "исламского окна" будет осуществляться с соблюдением требований шариатского управления и соответствующего регуляторного контроля. В АРРФР сообщили, что развитие продуктовой линейки планируется осуществлять поэтапно с учетом фактического спроса и готовности рынка, на первоначальном этапе могут быть представлены базовые продукты семейного и общего такафула, включая страхование жизни, страхование от несчастных случаев, страхование автомобиля, страхование выезжающих за рубеж и медицинское страхование. В агентстве добавили, что в дальнейшем линейка может быть расширена за счет накопительного страхования жизни, страхования от критических заболеваний, имущественного страхования физических лиц и бизнеса, страхования ответственности, а также более сложных инвестиционных, пенсионных и корпоративных продуктов. Такафул - это исламское страхование, базируется на принципах взаимопомощи и совместного разделения убытков, согласно нормам шариата. В отличие от традиционного страхования, здесь исключены элементы азартной игры (майсир), чрезмерной неопределенности (гарар) и ростовщичества (риба).

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финансы, казахстан