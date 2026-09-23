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Бывшего замначальника полиции Тюменской области заподозрили в мошенничестве - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Бывшего замначальника полиции Тюменской области заподозрили в мошенничестве
Бывшего замначальника полиции Тюменской области заподозрили в мошенничестве - 23.09.2026, ПРАЙМ
Бывшего замначальника полиции Тюменской области заподозрили в мошенничестве
Бывший заместитель начальника полиции Тюменской области может быть причастен к мошенничеству, связанному с исполнением госконтракта, уголовное дело передано в... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T14:04+0300
2026-09-23T14:04+0300
полиция
общество
мвд
ск рф
россия
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ТЮМЕНЬ, 23 сен – ПРАЙМ. Бывший заместитель начальника полиции Тюменской области может быть причастен к мошенничеству, связанному с исполнением госконтракта, уголовное дело передано в органы Следственного комитета РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД региона. По информации ведомства, при выездной проверке исполнения госконтракта по ремонту в одном из территориальных органов УМВД России по Тюменской области полицейские установили, что с февраля по декабрь 2025 года представитель подрядной организации и другие ее сотрудники внесли ложные сведения в акты выполненных работ. Это позволило похитить свыше миллиона рублей, выделенных территориальному органу УМВД. Подрядчик задержан. "На основании собранных оперативниками по данному факту материалов... возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). В связи с выявлением новых фактов расследование дела передано в органы СК РФ. Установлена возможная причастность к совершению противоправных действий бывшего заместителя начальника областной полиции", - сказали в пресс-службе. По предварительным данным, бывший замначальника полиции региона во время службы способствовал подписанию документов о выполненных работах ненадлежащего качества.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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полиция, общество , мвд, ск рф, россия
полиция, Общество , МВД, СК РФ, РОССИЯ
14:04 23.09.2026
 
Бывшего замначальника полиции Тюменской области заподозрили в мошенничестве

Экс-замглавы полиции Тюменской области заподозрили в хищении при исполнении госконтракта

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ТЮМЕНЬ, 23 сен – ПРАЙМ. Бывший заместитель начальника полиции Тюменской области может быть причастен к мошенничеству, связанному с исполнением госконтракта, уголовное дело передано в органы Следственного комитета РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД региона.
По информации ведомства, при выездной проверке исполнения госконтракта по ремонту в одном из территориальных органов УМВД России по Тюменской области полицейские установили, что с февраля по декабрь 2025 года представитель подрядной организации и другие ее сотрудники внесли ложные сведения в акты выполненных работ. Это позволило похитить свыше миллиона рублей, выделенных территориальному органу УМВД. Подрядчик задержан.
"На основании собранных оперативниками по данному факту материалов... возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). В связи с выявлением новых фактов расследование дела передано в органы СК РФ. Установлена возможная причастность к совершению противоправных действий бывшего заместителя начальника областной полиции", - сказали в пресс-службе.
По предварительным данным, бывший замначальника полиции региона во время службы способствовал подписанию документов о выполненных работах ненадлежащего качества.
 
полицияОбществоМВДСК РФРОССИЯ
 
 
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