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Хуснуллин рассказал о привлечении инвестиций в инфраструктуру на Урале - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Хуснуллин рассказал о привлечении инвестиций в инфраструктуру на Урале
Хуснуллин рассказал о привлечении инвестиций в инфраструктуру на Урале - 23.09.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал о привлечении инвестиций в инфраструктуру на Урале
Более 547 миллионов внебюджетных инвестиций привлекли в Уральском федеральном округе благодаря инфраструктурным кредитам с 2021 года, сообщил вице-премьер... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T11:36+0300
2026-09-23T11:36+0300
финансы
россия
свердловская область
курганская область
челябинск
марат хуснуллин
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Более 547 миллионов внебюджетных инвестиций привлекли в Уральском федеральном округе благодаря инфраструктурным кредитам с 2021 года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Регионы Урала активно используют инструменты инфраструктурных кредитов для реализации значимых проектов, чтобы жизнь граждан становилась комфортнее... С 2021 года в УрФО они поспособствовали вводу 7,35 миллиона квадратных метров жилья, созданию почти 60 тысяч рабочих мест и привлечению 547,5 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций", - процитировали Хуснуллина на сайте правительства РФ. Как говорится в сообщении, лидерами по количеству реализованных проектов на Урале стали Свердловская область, где реализовано 15 проектов, Ханты-Мансийский автономный округ с 11 реализованными проектами и Курганская область - с семью. Также, говорится в сообщении, на сегодняшний день продолжаются работы по строительству линии метротрамвая "Север – Юг" в Челябинске, в Кургане продолжается развитие коммунальной инфраструктуры – сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в Свердловской области ведется реконструкция очистных сооружений в Среднеуральске и строительство очистных сооружений в Сысерти, а также строительство станции водоподготовки "Южная" в Нижнем Тагиле.
свердловская область
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финансы, россия, свердловская область, курганская область, челябинск, марат хуснуллин
Финансы, РОССИЯ, Свердловская область, Курганская область, Челябинск, Марат Хуснуллин
11:36 23.09.2026
 
Хуснуллин рассказал о привлечении инвестиций в инфраструктуру на Урале

Хуснуллин: более 547 миллионов внебюджетных инвестиций привлекли на Урале с 2021 года

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Более 547 миллионов внебюджетных инвестиций привлекли в Уральском федеральном округе благодаря инфраструктурным кредитам с 2021 года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Регионы Урала активно используют инструменты инфраструктурных кредитов для реализации значимых проектов, чтобы жизнь граждан становилась комфортнее... С 2021 года в УрФО они поспособствовали вводу 7,35 миллиона квадратных метров жилья, созданию почти 60 тысяч рабочих мест и привлечению 547,5 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций", - процитировали Хуснуллина на сайте правительства РФ.
Как говорится в сообщении, лидерами по количеству реализованных проектов на Урале стали Свердловская область, где реализовано 15 проектов, Ханты-Мансийский автономный округ с 11 реализованными проектами и Курганская область - с семью.
Также, говорится в сообщении, на сегодняшний день продолжаются работы по строительству линии метротрамвая "Север – Юг" в Челябинске, в Кургане продолжается развитие коммунальной инфраструктуры – сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в Свердловской области ведется реконструкция очистных сооружений в Среднеуральске и строительство очистных сооружений в Сысерти, а также строительство станции водоподготовки "Южная" в Нижнем Тагиле.
 
ФинансыРОССИЯСвердловская областьКурганская областьЧелябинскМарат Хуснуллин
 
 
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