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Хуснуллин рассказал о привлечении инвестиций в инфраструктуру на Урале

Хуснуллин рассказал о привлечении инвестиций в инфраструктуру на Урале - 23.09.2026, ПРАЙМ

Хуснуллин рассказал о привлечении инвестиций в инфраструктуру на Урале

Более 547 миллионов внебюджетных инвестиций привлекли в Уральском федеральном округе благодаря инфраструктурным кредитам с 2021 года, сообщил вице-премьер... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T11:36+0300

2026-09-23T11:36+0300

2026-09-23T11:36+0300

финансы

россия

свердловская область

курганская область

челябинск

марат хуснуллин

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Более 547 миллионов внебюджетных инвестиций привлекли в Уральском федеральном округе благодаря инфраструктурным кредитам с 2021 года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Регионы Урала активно используют инструменты инфраструктурных кредитов для реализации значимых проектов, чтобы жизнь граждан становилась комфортнее... С 2021 года в УрФО они поспособствовали вводу 7,35 миллиона квадратных метров жилья, созданию почти 60 тысяч рабочих мест и привлечению 547,5 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций", - процитировали Хуснуллина на сайте правительства РФ. Как говорится в сообщении, лидерами по количеству реализованных проектов на Урале стали Свердловская область, где реализовано 15 проектов, Ханты-Мансийский автономный округ с 11 реализованными проектами и Курганская область - с семью. Также, говорится в сообщении, на сегодняшний день продолжаются работы по строительству линии метротрамвая "Север – Юг" в Челябинске, в Кургане продолжается развитие коммунальной инфраструктуры – сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в Свердловской области ведется реконструкция очистных сооружений в Среднеуральске и строительство очистных сооружений в Сысерти, а также строительство станции водоподготовки "Южная" в Нижнем Тагиле.

свердловская область

курганская область

челябинск

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