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ОЭСР сохранила прогноз роста экономики Китая по итогам 2027 года

ОЭСР сохранила прогноз роста экономики Китая по итогам 2027 года - 23.09.2026, ПРАЙМ

ОЭСР сохранила прогноз роста экономики Китая по итогам 2027 года

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила прогноз роста экономики Китая по итогам текущего года и ждет его на уровне 4,5%, как и в... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T11:36+0300

2026-09-23T11:36+0300

2026-09-23T11:59+0300

мировая экономика

китай

оэср

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила прогноз роста экономики Китая по итогам текущего года и ждет его на уровне 4,5%, как и в июньском прогнозе, говорится в новом докладе организации.На 2027 год показатель роста экономики страны понижен до 4,2% с 4,3%, ожидавшихся летом.При этом ОЭСР повысила прогноз по росту ВВП Южной Кореи по итогам текущего года до 3,7% с 2,6% ожидавшихся в июне. На 2027 год прогноз улучшен до уровня в 2,6% с 1,9%.Прогноз роста ВВП Индии на текущий год также изменен в сторону повышения - до 7,1% с 6,3% ранее. На следующий год ожидания повышены до 6,5% с 6,4%.

китай

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мировая экономика, китай, оэср