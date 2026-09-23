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Китай выступил против односторонних санкций против Ирана

Китай выступил против односторонних санкций против Ирана - 23.09.2026, ПРАЙМ

Китай выступил против односторонних санкций против Ирана

Китай неизменно выступает против односторонних санкций, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на вопрос о том, продолжит ли... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T11:17+0300

2026-09-23T11:17+0300

2026-09-23T11:17+0300

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ПЕКИН, 23 сен - ПРАЙМ. Китай неизменно выступает против односторонних санкций, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на вопрос о том, продолжит ли Китай принимать рейсы иранских авиакомпаний на фоне угроз США. Министр финансов США Скотт Бессент ранее сообщал, что с 23 сентября иранские авиакомпании не смогут совершать полеты, так как из-за санкций им не будут оказывать услуги на земле. "Позиция Китая последовательна: мы решительно выступаем против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН", - сказал Го Цзякунь. Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Глава американского минфина Скотт Бессент заявлял, что Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном.

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