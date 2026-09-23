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Китай выступил против односторонних санкций против Ирана - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Китай выступил против односторонних санкций против Ирана
Китай выступил против односторонних санкций против Ирана - 23.09.2026, ПРАЙМ
Китай выступил против односторонних санкций против Ирана
Китай неизменно выступает против односторонних санкций, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на вопрос о том, продолжит ли... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T11:17+0300
2026-09-23T11:17+0300
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ПЕКИН, 23 сен - ПРАЙМ. Китай неизменно выступает против односторонних санкций, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на вопрос о том, продолжит ли Китай принимать рейсы иранских авиакомпаний на фоне угроз США. Министр финансов США Скотт Бессент ранее сообщал, что с 23 сентября иранские авиакомпании не смогут совершать полеты, так как из-за санкций им не будут оказывать услуги на земле. "Позиция Китая последовательна: мы решительно выступаем против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН", - сказал Го Цзякунь. Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Глава американского минфина Скотт Бессент заявлял, что Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном.
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бизнес, мировая экономика, китай, сша, иран, скотт бессент, дональд трамп, мид кнр, мид китая, мид
Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, США, ИРАН, Скотт Бессент, Дональд Трамп, МИД КНР, МИД Китая, МИД
11:17 23.09.2026
 
Китай выступил против односторонних санкций против Ирана

МИД КНР: Китай выступает против односторонних санкций против Ирана

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ПЕКИН, 23 сен - ПРАЙМ. Китай неизменно выступает против односторонних санкций, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на вопрос о том, продолжит ли Китай принимать рейсы иранских авиакомпаний на фоне угроз США.
Министр финансов США Скотт Бессент ранее сообщал, что с 23 сентября иранские авиакомпании не смогут совершать полеты, так как из-за санкций им не будут оказывать услуги на земле.
"Позиция Китая последовательна: мы решительно выступаем против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН", - сказал Го Цзякунь.
Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Глава американского минфина Скотт Бессент заявлял, что Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном.
 
БизнесМировая экономикаКИТАЙСШАИРАНСкотт БессентДональд ТрампМИД КНРМИД КитаяМИД
 
 
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