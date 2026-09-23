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Китай подтвердил обнаружение сверхкрупного месторождения меди и золота
Китай подтвердил обнаружение сверхкрупного месторождения меди и золота - 23.09.2026, ПРАЙМ
Китай подтвердил обнаружение сверхкрупного месторождения меди и золота
Китай подтвердил обнаружение сверхкрупного месторождения меди и золота "Чатин" в провинции Аньхой, сообщает газета Global Times. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T22:07+0300
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промышленность
китай
global times
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Китай подтвердил обнаружение сверхкрупного месторождения меди и золота "Чатин" в провинции Аньхой, сообщает газета Global Times.
"Китай подтвердил наличие ряда сверхкрупных месторождений, в том числе месторождения меди и золота "Чатин" в провинции Аньхой на востоке Китая", - говорится в сообщении.
Согласно данным министерства природных ресурсов Китая, это стало крупным прорывом в области геологоразведки и наращивания запасов полезных ископаемых Китая.
Согласно предварительным оценкам, залежи меди на месторождении "Чатин" сопоставимы с запасами нескольких крупных медных рудников, а золота - с запасами более чем десяти крупных золотых месторождений.
Как отмечает газета, ожидается, что "Чатин" станет сверхкрупной базой по добыче меди и золота на востоке Китая.
По словам экспертов, разработка месторождения в провинции Аньхой может восполнить дефицит меди в Китае и обеспечить сырьем отрасли новой энергетики, а также передового производства.
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промышленность, китай, global times
Промышленность, КИТАЙ, Global Times
Китай подтвердил обнаружение сверхкрупного месторождения меди и золота
Global Times: Китай подтвердил открытие сверхкрупного месторождения меди и золота "Чатин"
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Китай подтвердил обнаружение сверхкрупного месторождения меди и золота "Чатин" в провинции Аньхой, сообщает газета Global Times.
"Китай подтвердил наличие ряда сверхкрупных месторождений, в том числе месторождения меди и золота "Чатин" в провинции Аньхой на востоке Китая", - говорится в сообщении.
Согласно данным министерства природных ресурсов Китая, это стало крупным прорывом в области геологоразведки и наращивания запасов полезных ископаемых Китая.
Согласно предварительным оценкам, залежи меди на месторождении "Чатин" сопоставимы с запасами нескольких крупных медных рудников, а золота - с запасами более чем десяти крупных золотых месторождений.
Как отмечает газета, ожидается, что "Чатин" станет сверхкрупной базой по добыче меди и золота на востоке Китая.
По словам экспертов, разработка месторождения в провинции Аньхой может восполнить дефицит меди в Китае и обеспечить сырьем отрасли новой энергетики, а также передового производства.