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Комиссия МАК начала расследовать пропажу вертолета в Приморье - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Комиссия МАК начала расследовать пропажу вертолета в Приморье
Комиссия МАК начала расследовать пропажу вертолета в Приморье - 23.09.2026, ПРАЙМ
Комиссия МАК начала расследовать пропажу вертолета в Приморье
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начала расследование пропажи вертолета в Приморском крае в июне, сообщил комитет. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T17:25+0300
2026-09-23T17:27+0300
общество
бизнес
приморский край
межгосударственный авиационный комитет
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начала расследование пропажи вертолета в Приморском крае в июне, сообщил комитет. В Тернейском районе Приморского края 21 июня была утеряна связь с экипажем R-44, выполнявшим лесоавиационные работы. На борту были женщина-пилот и летчик-наблюдатель. Поиски проводились в условиях труднопроходимой, гористой местности. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. "Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении. Отмечается, что событие с вертолетом классифицировано как авиационное происшествие.
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общество , бизнес, приморский край, межгосударственный авиационный комитет
Общество , Бизнес, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Межгосударственный авиационный комитет
17:25 23.09.2026 (обновлено: 17:27 23.09.2026)
 
Комиссия МАК начала расследовать пропажу вертолета в Приморье

Комиссия МАК начала расследовать пропажу вертолета R-44 в Приморском крае в июне

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начала расследование пропажи вертолета в Приморском крае в июне, сообщил комитет.
В Тернейском районе Приморского края 21 июня была утеряна связь с экипажем R-44, выполнявшим лесоавиационные работы. На борту были женщина-пилот и летчик-наблюдатель. Поиски проводились в условиях труднопроходимой, гористой местности. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности.
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что событие с вертолетом классифицировано как авиационное происшествие.
 
ОбществоБизнесПРИМОРСКИЙ КРАЙМежгосударственный авиационный комитет
 
 
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