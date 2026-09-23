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Комиссия МАК начала расследовать пропажу вертолета в Приморье

Комиссия МАК начала расследовать пропажу вертолета в Приморье - 23.09.2026, ПРАЙМ

Комиссия МАК начала расследовать пропажу вертолета в Приморье

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начала расследование пропажи вертолета в Приморском крае в июне, сообщил комитет. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T17:25+0300

2026-09-23T17:25+0300

2026-09-23T17:27+0300

общество

бизнес

приморский край

межгосударственный авиационный комитет

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начала расследование пропажи вертолета в Приморском крае в июне, сообщил комитет. В Тернейском районе Приморского края 21 июня была утеряна связь с экипажем R-44, выполнявшим лесоавиационные работы. На борту были женщина-пилот и летчик-наблюдатель. Поиски проводились в условиях труднопроходимой, гористой местности. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. "Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении. Отмечается, что событие с вертолетом классифицировано как авиационное происшествие.

приморский край

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общество , бизнес, приморский край, межгосударственный авиационный комитет