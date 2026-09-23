Российские компании планируют прирост запасов меди в 2026 году
Минприроды: компании планируют прирост запасов меди в 1,7 миллиона тонн в 2026 году
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российские компании планируют прирост запасов меди по итогам геологоразведочных работ в размере 1,7 миллиона тонн в 2026 году, на данный момент он получен в объеме 354 тысячи тонн, рассказали РИА Новости в Минприроды РФ.
"В 2026 году по итогам геологоразведочных работ компании планируют прирост балансовых запасов меди порядка 1,7 миллиона тонн. На сегодняшний день прирост запасов получен в объеме 354 тысяч тонн. При этом по опыту прошлых лет основные открытия (утверждения запасов) происходят в конце года", - сказано в сообщении.
Отмечается, что получен существенный прирост запасов на ванадиево-железо-медном месторождении Волковское в Свердловской области – 322 тысячи тонн меди (7,3 миллиона тонн апатитовых руд, 111,4 миллиона тонн железных руд, 12,1 тонны платиноидов, 11,7 тонны золота, 158 тонн серебра, 896 тонн селена и 92 тонны теллура).
В Минприроды РФ уточнили, что на данный момент пока нет новых открытий медьсодержащих месторождений.
До конца 2026 года запланирован аукцион на участок недр Новоорский в Оренбургской области с прогнозными ресурсами меди по категории Р1 в 40,4 тысячи тонн, добавили в министерстве.
Добыча меди в России увеличится в два раза - до 2,5 миллиона тонн к 2035 году, по мере реализации проектов, которые сейчас находятся в активной стадии, заявил ранее в сентябре журналистам руководитель Роснедр Олег Казанов.