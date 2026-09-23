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Котов рассказал, как экономическая ситуация повлияла на выборы в Германии
Котов рассказал, как экономическая ситуация повлияла на выборы в Германии - 23.09.2026, ПРАЙМ
Котов рассказал, как экономическая ситуация повлияла на выборы в Германии
Экономическая ситуация в ФРГ повлияла на результаты недавних земельных выборов в стране, заявил заведующий сектором экономики ФРГ Центра германских исследований | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T20:15+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Экономическая ситуация в ФРГ повлияла на результаты недавних земельных выборов в стране, заявил заведующий сектором экономики ФРГ Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Котов.
"В итоге экономическое развитие Германии в целом и более концентрированное в этих федеральных землях играло определяющую роль (в результатах выборов - ред.)", - сказал он в ходе пресс-конференции "Земельные выборы в Германии: провал политики Мерца?", организованной на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия Сегодня".
По его словам, эти выборы продолжают "спираль закручивания экономической ситуации" в Германии, которая не улучшается. Экспорт и импорт прибавляют по итогам второго квартала, но на общий уровень экономики это не особо проецируется.
"Это порядка десятых долей процента. И прогноз, который в целом по Европе. Мы должны постоянно не упускать общеевропейскую перспективу, общеесовскую перспективу развития Германии. У Германии минимальный темп потенциального роста, это примерно 0,2%. Ее опережают практически все", - добавил ученый.
Региональные выборы в ландтаг (законодательное собрание) Мекленбурга-Передней Померании прошли 20 сентября. Победу с 38,2% голосов после обработки 100% протоколов одержала оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), а возглавляемый Мерцем Христианско-демократический союз (ХДС) набрал 4,9% и впервые в истории не преодолел пятипроцентный барьер.
Также в воскресенье состоялись выборы в палату депутатов Берлина. Первое место с 25,7% голосов заняла партия "Левые", ХДС с 18,8% ушел на второе, третьей с 16,3% стала "Альтернатива для Германии".
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ГЕРМАНИЯ, ФРГ, ЕВРОПА, РАН
Котов рассказал, как экономическая ситуация повлияла на выборы в Германии
Котов: экономическая ситуация повлияла на результаты земельных выборов в Германии
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Экономическая ситуация в ФРГ повлияла на результаты недавних земельных выборов в стране, заявил заведующий сектором экономики ФРГ Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Котов.
"В итоге экономическое развитие Германии в целом и более концентрированное в этих федеральных землях играло определяющую роль (в результатах выборов - ред.)", - сказал он в ходе пресс-конференции "Земельные выборы в Германии: провал политики Мерца?", организованной на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия Сегодня".
По его словам, эти выборы продолжают "спираль закручивания экономической ситуации" в Германии, которая не улучшается. Экспорт и импорт прибавляют по итогам второго квартала, но на общий уровень экономики это не особо проецируется.
"Это порядка десятых долей процента. И прогноз, который в целом по Европе. Мы должны постоянно не упускать общеевропейскую перспективу, общеесовскую перспективу развития Германии. У Германии минимальный темп потенциального роста, это примерно 0,2%. Ее опережают практически все", - добавил ученый.
Региональные выборы в ландтаг (законодательное собрание) Мекленбурга-Передней Померании прошли 20 сентября. Победу с 38,2% голосов после обработки 100% протоколов одержала оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), а возглавляемый Мерцем Христианско-демократический союз (ХДС) набрал 4,9% и впервые в истории не преодолел пятипроцентный барьер.
Также в воскресенье состоялись выборы в палату депутатов Берлина. Первое место с 25,7% голосов заняла партия "Левые", ХДС с 18,8% ушел на второе, третьей с 16,3% стала "Альтернатива для Германии".