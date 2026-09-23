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Краснодар стал третьим городом, откуда россияне вылетают за границу - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Краснодар стал третьим городом, откуда россияне вылетают за границу
Краснодар стал третьим городом, откуда россияне вылетают за границу - 23.09.2026, ПРАЙМ
Краснодар стал третьим городом, откуда россияне вылетают за границу
Краснодар в период с января по середину сентября текущего года нарастил количество вылетов россиян за границу после открытия аэропорта и стал третьим городом... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T09:34+0300
2026-09-23T09:34+0300
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россия
краснодар
москва
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Краснодар в период с января по середину сентября текущего года нарастил количество вылетов россиян за границу после открытия аэропорта и стал третьим городом после Москвы и Санкт-Петербурга, откуда путешественники вылетают за рубеж, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". "С января по середину сентября 2026 года Краснодар стал третьим городом, откуда россияне вылетают за границу, уступив только Москве и Петербургу", - выяснили в сервисе, проанализировав, как изменилась география авиаперелетов на юге после открытия аэропорта Краснодара в сентябре 2025 года. По данным сервиса, количество вылетов за рубеж на юге России выросло. Так, вылеты за границу совокупно из Сочи, Минеральных Вод и Краснодара увеличились в этот период на 6,8% в годовом выражении. В сервисе поделились, что в период с января по середину сентября зарубежных вылетов из Москвы и Петербурга стало на 8% больше по сравнению с таким же прошлогодним периодом. При этом часть крупных городов и региональных центров показали динамику сильнее. Так, вылетать из Казани стали на 29% чаще, из Тюмени - на 28%, из Сургута - на 14%, из Благовещенска - на 13%, из Самары - на 10%. "Основной рост числа зарубежных перелетов пришелся на лето: с января по апрель спрос держался на уровне, сопоставимом с 2025 годом, а с мая по август вырос на 12,3%", - заключили в сервисе.
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бизнес, россия, краснодар, москва, санкт-петербург
Бизнес, РОССИЯ, КРАСНОДАР, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
09:34 23.09.2026
 
Краснодар стал третьим городом, откуда россияне вылетают за границу

"Туту": Краснодар стал третьим городом, откуда россияне вылетают за границу

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Краснодар в период с января по середину сентября текущего года нарастил количество вылетов россиян за границу после открытия аэропорта и стал третьим городом после Москвы и Санкт-Петербурга, откуда путешественники вылетают за рубеж, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту".
"С января по середину сентября 2026 года Краснодар стал третьим городом, откуда россияне вылетают за границу, уступив только Москве и Петербургу", - выяснили в сервисе, проанализировав, как изменилась география авиаперелетов на юге после открытия аэропорта Краснодара в сентябре 2025 года.
По данным сервиса, количество вылетов за рубеж на юге России выросло. Так, вылеты за границу совокупно из Сочи, Минеральных Вод и Краснодара увеличились в этот период на 6,8% в годовом выражении.
В сервисе поделились, что в период с января по середину сентября зарубежных вылетов из Москвы и Петербурга стало на 8% больше по сравнению с таким же прошлогодним периодом. При этом часть крупных городов и региональных центров показали динамику сильнее. Так, вылетать из Казани стали на 29% чаще, из Тюмени - на 28%, из Сургута - на 14%, из Благовещенска - на 13%, из Самары - на 10%.
"Основной рост числа зарубежных перелетов пришелся на лето: с января по апрель спрос держался на уровне, сопоставимом с 2025 годом, а с мая по август вырос на 12,3%", - заключили в сервисе.
 
БизнесРОССИЯКРАСНОДАРМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
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