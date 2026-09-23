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Около 80% сотрудников московского офиса "Русгидро" переехали в Красноярск - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Около 80% сотрудников московского офиса "Русгидро" переехали в Красноярск
Около 80% сотрудников московского офиса "Русгидро" переехали в Красноярск - 23.09.2026, ПРАЙМ
Около 80% сотрудников московского офиса "Русгидро" переехали в Красноярск
Порядка 80% сотрудников московского офиса "Русгидро" уже переехали в Красноярск, еще 15% персонала было набрано из дочерних предприятий в других регионах,... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T17:04+0300
2026-09-23T17:09+0300
бизнес
россия
красноярск
владимир путин
русгидро
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Порядка 80% сотрудников московского офиса "Русгидро" уже переехали в Красноярск, еще 15% персонала было набрано из дочерних предприятий в других регионах, сообщил глава компании Виктор Хмарин. "На сегодняшний момент переехало порядка 80% московского офиса. Это 467 семей. 15% персонала мы собрали со всей страны с дочерних предприятий нашего холдинга. И порядка 45% - это исторические жители Красноярского края", - сказал он в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. "Русгидро" 1 июля 2025 года полностью завершило переезд в Красноярск. Тогда сообщалось, что в этот город переехали более 40% работников московского офиса, включая все руководство. Хмарин объяснил, что процесс переезда проходил в несколько этапов. Сначала переехали порядка 20% персонала: из строительного, хозяйственного блоков, а также из блока безопасности. Для них был арендован временный офис, и эти сотрудники готовили релокацию компании. "В рамках релокации "Русгидро" обеспечило повышение оперативности управления производственными активами за счет равноудаленности от востока и запада, привлечения в регион высококвалифицированных кадров", - добавил Хмарин. Он отметил, что "Русгидро" разработало краткую методичку по переезду компании в другой регион и готово поделиться ею со всеми заинтересованными сторонами.
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бизнес, россия, красноярск, владимир путин, русгидро
Бизнес, РОССИЯ, Красноярск, Владимир Путин, Русгидро
17:04 23.09.2026 (обновлено: 17:09 23.09.2026)
 
Около 80% сотрудников московского офиса "Русгидро" переехали в Красноярск

Хмарин: порядка 80% сотрудников московского офиса "Русгидро" уже переехали в Красноярск

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Порядка 80% сотрудников московского офиса "Русгидро" уже переехали в Красноярск, еще 15% персонала было набрано из дочерних предприятий в других регионах, сообщил глава компании Виктор Хмарин.
"На сегодняшний момент переехало порядка 80% московского офиса. Это 467 семей. 15% персонала мы собрали со всей страны с дочерних предприятий нашего холдинга. И порядка 45% - это исторические жители Красноярского края", - сказал он в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
"Русгидро" 1 июля 2025 года полностью завершило переезд в Красноярск. Тогда сообщалось, что в этот город переехали более 40% работников московского офиса, включая все руководство.
Хмарин объяснил, что процесс переезда проходил в несколько этапов. Сначала переехали порядка 20% персонала: из строительного, хозяйственного блоков, а также из блока безопасности. Для них был арендован временный офис, и эти сотрудники готовили релокацию компании.
"В рамках релокации "Русгидро" обеспечило повышение оперативности управления производственными активами за счет равноудаленности от востока и запада, привлечения в регион высококвалифицированных кадров", - добавил Хмарин.
Он отметил, что "Русгидро" разработало краткую методичку по переезду компании в другой регион и готово поделиться ею со всеми заинтересованными сторонами.
 
БизнесРОССИЯКрасноярскВладимир ПутинРусгидро
 
 
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