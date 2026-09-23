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ЦБ не исключил создание базы "окрашенных" криптокошельков

ЦБ не исключил создание базы "окрашенных" криптокошельков - 23.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ не исключил создание базы "окрашенных" криптокошельков

Банк России не исключил создание базы криптокошельков, с помощью которых совершались незаконные операции, сообщил журналистам глава службы финансового... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T18:55+0300

2026-09-23T18:55+0300

2026-09-23T18:55+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России не исключил создание базы криптокошельков, с помощью которых совершались незаконные операции, сообщил журналистам глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля в рамках XXIII Международного банковского форума. Окрашенный (или помеченный) кошелек — это криптовалютный адрес, который был замечен в подозрительных или незаконных действиях. "Смотрите, закон только принят, плюс переходный период до 1 июля 2027 года… Пока то, о чем вы говорите, такого требования нет и не заложено. Но если в ходе реализации закона и его положения такая необходимость появится, то не исключаю что это будет сделано. Но пока этого нет", - сказал Шабля, отвечая на вопрос, может ли в РФ появиться база "окрашенных" кошельков или монет. Также он добавил, что обязательно должны проводиться мероприятия по поиску криптовалюты, полученной преступным путем. "И точно также однозначно будет проводиться мероприятие в рамках цифрового комплаенса по разметке криптокошельков. Для этого есть различные возможности. Одна из них - тот прозрачный блокчейн, который был разработан и успешно себя проявил в ходе пилота. Но есть и иные сервисы. Поэтому да, ответ, что да, при этом будет обязательно", - сказал он, отвечая на вопрос будет ли ЦБ выявлять "грязную" криптовалюту после запуска регулируемого оборота в России и будут ли участники крипторынка проверять историю происхождения монет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, общество , банк россии, криптовалюта