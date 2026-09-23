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ЦБ не исключил создание базы "окрашенных" криптокошельков - 23.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ не исключил создание базы "окрашенных" криптокошельков
ЦБ не исключил создание базы "окрашенных" криптокошельков - 23.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ не исключил создание базы "окрашенных" криптокошельков
Банк России не исключил создание базы криптокошельков, с помощью которых совершались незаконные операции, сообщил журналистам глава службы финансового... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T18:55+0300
2026-09-23T18:55+0300
финансы
банки
общество
банк россии
криптовалюта
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России не исключил создание базы криптокошельков, с помощью которых совершались незаконные операции, сообщил журналистам глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля в рамках XXIII Международного банковского форума. Окрашенный (или помеченный) кошелек — это криптовалютный адрес, который был замечен в подозрительных или незаконных действиях. "Смотрите, закон только принят, плюс переходный период до 1 июля 2027 года… Пока то, о чем вы говорите, такого требования нет и не заложено. Но если в ходе реализации закона и его положения такая необходимость появится, то не исключаю что это будет сделано. Но пока этого нет", - сказал Шабля, отвечая на вопрос, может ли в РФ появиться база "окрашенных" кошельков или монет. Также он добавил, что обязательно должны проводиться мероприятия по поиску криптовалюты, полученной преступным путем. "И точно также однозначно будет проводиться мероприятие в рамках цифрового комплаенса по разметке криптокошельков. Для этого есть различные возможности. Одна из них - тот прозрачный блокчейн, который был разработан и успешно себя проявил в ходе пилота. Но есть и иные сервисы. Поэтому да, ответ, что да, при этом будет обязательно", - сказал он, отвечая на вопрос будет ли ЦБ выявлять "грязную" криптовалюту после запуска регулируемого оборота в России и будут ли участники крипторынка проверять историю происхождения монет.
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финансы, банки, общество , банк россии, криптовалюта
Финансы, Банки, Общество , Банк России, криптовалюта
18:55 23.09.2026
 
ЦБ не исключил создание базы "окрашенных" криптокошельков

ЦБ допустил создание базы криптокошельков, с помощью которых совершали незаконные операции

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России не исключил создание базы криптокошельков, с помощью которых совершались незаконные операции, сообщил журналистам глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля в рамках XXIII Международного банковского форума.
Окрашенный (или помеченный) кошелек — это криптовалютный адрес, который был замечен в подозрительных или незаконных действиях.
"Смотрите, закон только принят, плюс переходный период до 1 июля 2027 года… Пока то, о чем вы говорите, такого требования нет и не заложено. Но если в ходе реализации закона и его положения такая необходимость появится, то не исключаю что это будет сделано. Но пока этого нет", - сказал Шабля, отвечая на вопрос, может ли в РФ появиться база "окрашенных" кошельков или монет.
Также он добавил, что обязательно должны проводиться мероприятия по поиску криптовалюты, полученной преступным путем.
"И точно также однозначно будет проводиться мероприятие в рамках цифрового комплаенса по разметке криптокошельков. Для этого есть различные возможности. Одна из них - тот прозрачный блокчейн, который был разработан и успешно себя проявил в ходе пилота. Но есть и иные сервисы. Поэтому да, ответ, что да, при этом будет обязательно", - сказал он, отвечая на вопрос будет ли ЦБ выявлять "грязную" криптовалюту после запуска регулируемого оборота в России и будут ли участники крипторынка проверять историю происхождения монет.
 
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