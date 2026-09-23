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В Финляндии продали на аукционе кружку с муми-троллями за рекордную цену - 23.09.2026, ПРАЙМ
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В Финляндии продали на аукционе кружку с муми-троллями за рекордную цену
В Финляндии продали на аукционе кружку с муми-троллями за рекордную цену - 23.09.2026, ПРАЙМ
В Финляндии продали на аукционе кружку с муми-троллями за рекордную цену
Коллекционную кружку с изображением муми-троллей по мотивам книг финской писательницы Туве Янссон продали на аукционе в Финляндии за рекордные 46 тысяч евро,... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T15:59+0300
2026-09-23T15:59+0300
финляндия
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Коллекционную кружку с изображением муми-троллей по мотивам книг финской писательницы Туве Янссон продали на аукционе в Финляндии за рекордные 46 тысяч евро, сообщила компания Mukilaakso, занимающаяся скупкой и продажей коллекционной посуды. "Очень редкая чашка с муми-троллями "Прыжок в воду с ракушками" была продана за рекордную цену в 46 тысяч евро", - говорится в сообщении. По данным компании, это самая высокая сумма, когда-либо уплаченная за кружку с муми-троллями. Покупателем стал коллекционер из одной из стран Северной Европы, его личность не раскрывается. Кружки серии "Прыжок в воду" выпускались в 2006 году. Вариант с изображениями ракушек и кораллов был экспериментальной партией и в серийное производство не поступил. Таких кружек изготовлено около 10 экземпляров.
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192
40
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финляндия
ФИНЛЯНДИЯ
15:59 23.09.2026
 
В Финляндии продали на аукционе кружку с муми-троллями за рекордную цену

Коллекционная кружка с муми-троллями ушла с молотка в Финляндии за рекордные 46 тысяч евро

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Коллекционную кружку с изображением муми-троллей по мотивам книг финской писательницы Туве Янссон продали на аукционе в Финляндии за рекордные 46 тысяч евро, сообщила компания Mukilaakso, занимающаяся скупкой и продажей коллекционной посуды.
"Очень редкая чашка с муми-троллями "Прыжок в воду с ракушками" была продана за рекордную цену в 46 тысяч евро", - говорится в сообщении.
По данным компании, это самая высокая сумма, когда-либо уплаченная за кружку с муми-троллями.
Покупателем стал коллекционер из одной из стран Северной Европы, его личность не раскрывается.
Кружки серии "Прыжок в воду" выпускались в 2006 году. Вариант с изображениями ракушек и кораллов был экспериментальной партией и в серийное производство не поступил. Таких кружек изготовлено около 10 экземпляров.
 
ФИНЛЯНДИЯ
 
 
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