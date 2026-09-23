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США готовы помочь Кубе с реформами, заявил Рубио
США готовы помочь Кубе с реформами, заявил Рубио - 23.09.2026, ПРАЙМ
США готовы помочь Кубе с реформами, заявил Рубио
США готовы помочь Кубе в проведении преобразований, если Гавана будет к этому готова, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T17:42+0300
2026-09-23T17:42+0300
2026-09-23T17:54+0300
мировая экономика
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сша
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НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - ПРАЙМ. США готовы помочь Кубе в проведении преобразований, если Гавана будет к этому готова, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. "Я действительно считаю, что у Кубы есть прекрасная возможность встать на путь к лучшему будущему, и мы готовы оказать ей содействие в этом, если она будет к этому открыта", - сказал Рубио.По его словам, американский бизнес мог бы сыграть позитивную роль в будущем Кубы при условии проведения экономических реформ.
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мировая экономика, куба, сша, марко рубио
Мировая экономика, КУБА, США, Марко Рубио
США готовы помочь Кубе с реформами, заявил Рубио
Рубио: США готовы помочь Кубе в проведении преобразований, если Гавана захочет
НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - ПРАЙМ. США готовы помочь Кубе в проведении преобразований, если Гавана будет к этому готова, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Я действительно считаю, что у Кубы есть прекрасная возможность встать на путь к лучшему будущему, и мы готовы оказать ей содействие в этом, если она будет к этому открыта", - сказал Рубио.
По его словам, американский бизнес мог бы сыграть позитивную роль в будущем Кубы при условии проведения экономических реформ.