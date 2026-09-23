Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы условия для выгодного досрочного погашения ипотеки - 23.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260923/kulakov-873554769.html
Названы условия для выгодного досрочного погашения ипотеки
Названы условия для выгодного досрочного погашения ипотеки - 23.09.2026, ПРАЙМ
Названы условия для выгодного досрочного погашения ипотеки
Сегодня в России 11 миллионов граждан имеют действующий договор ипотечного кредитования. Средний срок таких кредитов составляет 26,8 лет. Как рассказал... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T03:03+0300
2026-09-23T03:03+0300
эксклюзив
недвижимость
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/47/841324767_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_994d80918ed5b70093b4807659ae7269.jpg
МОСКВА, 23 - ПРАЙМ. Сегодня в России 11 миллионов граждан имеют действующий договор ипотечного кредитования. Средний срок таких кредитов составляет 26,8 лет. Как рассказал агентству "Прайм" президент СРО Региональная ассоциация оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков, досрочное погашение или снижение ежемесячного платежа помогает сэкономить на процентах, но делать это нужно правильно.Сначала следует внимательно изучить договор. Важно проверить, нет ли в нем ограничений на досрочное погашение и минимальную сумму разового взноса."Если ограничений нет, заемщик должен решить, что для него важнее — сократить срок кредита или уменьшить ежемесячный платеж", - говорит Кулаков.Если ипотека оформлена с господдержкой и платеж невелик по сравнению с доходами семьи, логичнее направить дополнительные деньги на сокращение срока. Если же впереди ожидается падение доходов (например, декретный отпуск), лучше снизить ежемесячную нагрузку.Главный совет — вносить деньги на досрочное погашение сразу после списания очередного платежа, в тот же день. Но просто пополнить счет недостаточно: нужно написать заявление и указать цель платежа. Тогда все внесенные средства пойдут на погашение основного долга, а банк обязан выдать новый график.В заявлении следует четко указать назначение платежа, а после получения нового графика — проверить корректность расчетов. Для семей с льготной ипотекой под 6% годовых есть отдельная выгода: банки предлагают депозиты под 10% и выше. Копить на досрочное погашение выгоднее на краткосрочных вкладах — так проценты по ипотеке частично перекрываются доходом от депозита.Общее правило: максимальную выгоду досрочные платежи приносят в начале срока, когда в платеже велика доля процентов. "Ближе к концу кредита экономия будет меньше, так как основная часть процентов уже выплачена", - заключает эксперт.
https://1prime.ru/20260921/ipoteka-873420717.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/47/841324767_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_424bdb44e15680f524fa8c91eb4c573a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эксклюзив, недвижимость, финансы, банки
Эксклюзив, Недвижимость, Финансы, Банки
03:03 23.09.2026
 
Названы условия для выгодного досрочного погашения ипотеки

Эксперт Кулаков раскрыл способ сэкономить на процентах по ипотеке

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПлатеж по кредиту
Платеж по кредиту - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 - ПРАЙМ. Сегодня в России 11 миллионов граждан имеют действующий договор ипотечного кредитования. Средний срок таких кредитов составляет 26,8 лет. Как рассказал агентству "Прайм" президент СРО Региональная ассоциация оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков, досрочное погашение или снижение ежемесячного платежа помогает сэкономить на процентах, но делать это нужно правильно.
Сначала следует внимательно изучить договор. Важно проверить, нет ли в нем ограничений на досрочное погашение и минимальную сумму разового взноса.
"Если ограничений нет, заемщик должен решить, что для него важнее — сократить срок кредита или уменьшить ежемесячный платеж", - говорит Кулаков.
Если ипотека оформлена с господдержкой и платеж невелик по сравнению с доходами семьи, логичнее направить дополнительные деньги на сокращение срока. Если же впереди ожидается падение доходов (например, декретный отпуск), лучше снизить ежемесячную нагрузку.
Главный совет — вносить деньги на досрочное погашение сразу после списания очередного платежа, в тот же день. Но просто пополнить счет недостаточно: нужно написать заявление и указать цель платежа. Тогда все внесенные средства пойдут на погашение основного долга, а банк обязан выдать новый график.
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2026
"Трудно поверить". Подсчитана выгода аренды и ипотеки через несколько лет
21 сентября, 03:03
В заявлении следует четко указать назначение платежа, а после получения нового графика — проверить корректность расчетов. Для семей с льготной ипотекой под 6% годовых есть отдельная выгода: банки предлагают депозиты под 10% и выше. Копить на досрочное погашение выгоднее на краткосрочных вкладах — так проценты по ипотеке частично перекрываются доходом от депозита.
Общее правило: максимальную выгоду досрочные платежи приносят в начале срока, когда в платеже велика доля процентов. "Ближе к концу кредита экономия будет меньше, так как основная часть процентов уже выплачена", - заключает эксперт.
 
ЭксклюзивНедвижимостьФинансыБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала