https://1prime.ru/20260923/kulakov-873554769.html
Названы условия для выгодного досрочного погашения ипотеки
Названы условия для выгодного досрочного погашения ипотеки - 23.09.2026, ПРАЙМ
Названы условия для выгодного досрочного погашения ипотеки
Сегодня в России 11 миллионов граждан имеют действующий договор ипотечного кредитования. Средний срок таких кредитов составляет 26,8 лет. Как рассказал... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T03:03+0300
2026-09-23T03:03+0300
2026-09-23T03:03+0300
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МОСКВА, 23 - ПРАЙМ. Сегодня в России 11 миллионов граждан имеют действующий договор ипотечного кредитования. Средний срок таких кредитов составляет 26,8 лет. Как рассказал агентству "Прайм" президент СРО Региональная ассоциация оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков, досрочное погашение или снижение ежемесячного платежа помогает сэкономить на процентах, но делать это нужно правильно.Сначала следует внимательно изучить договор. Важно проверить, нет ли в нем ограничений на досрочное погашение и минимальную сумму разового взноса."Если ограничений нет, заемщик должен решить, что для него важнее — сократить срок кредита или уменьшить ежемесячный платеж", - говорит Кулаков.Если ипотека оформлена с господдержкой и платеж невелик по сравнению с доходами семьи, логичнее направить дополнительные деньги на сокращение срока. Если же впереди ожидается падение доходов (например, декретный отпуск), лучше снизить ежемесячную нагрузку.Главный совет — вносить деньги на досрочное погашение сразу после списания очередного платежа, в тот же день. Но просто пополнить счет недостаточно: нужно написать заявление и указать цель платежа. Тогда все внесенные средства пойдут на погашение основного долга, а банк обязан выдать новый график.В заявлении следует четко указать назначение платежа, а после получения нового графика — проверить корректность расчетов. Для семей с льготной ипотекой под 6% годовых есть отдельная выгода: банки предлагают депозиты под 10% и выше. Копить на досрочное погашение выгоднее на краткосрочных вкладах — так проценты по ипотеке частично перекрываются доходом от депозита.Общее правило: максимальную выгоду досрочные платежи приносят в начале срока, когда в платеже велика доля процентов. "Ближе к концу кредита экономия будет меньше, так как основная часть процентов уже выплачена", - заключает эксперт.
https://1prime.ru/20260921/ipoteka-873420717.html
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эксклюзив, недвижимость, финансы, банки
Эксклюзив, Недвижимость, Финансы, Банки
Названы условия для выгодного досрочного погашения ипотеки
Эксперт Кулаков раскрыл способ сэкономить на процентах по ипотеке
МОСКВА, 23 - ПРАЙМ. Сегодня в России 11 миллионов граждан имеют действующий договор ипотечного кредитования. Средний срок таких кредитов составляет 26,8 лет. Как рассказал агентству "Прайм" президент СРО Региональная ассоциация оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков, досрочное погашение или снижение ежемесячного платежа помогает сэкономить на процентах, но делать это нужно правильно.
Сначала следует внимательно изучить договор. Важно проверить, нет ли в нем ограничений на досрочное погашение и минимальную сумму разового взноса.
"Если ограничений нет, заемщик должен решить, что для него важнее — сократить срок кредита или уменьшить ежемесячный платеж", - говорит Кулаков.
Если ипотека оформлена с господдержкой и платеж невелик по сравнению с доходами семьи, логичнее направить дополнительные деньги на сокращение срока. Если же впереди ожидается падение доходов (например, декретный отпуск), лучше снизить ежемесячную нагрузку.
Главный совет — вносить деньги на досрочное погашение сразу после списания очередного платежа, в тот же день. Но просто пополнить счет недостаточно: нужно написать заявление и указать цель платежа. Тогда все внесенные средства пойдут на погашение основного долга, а банк обязан выдать новый график.
"Трудно поверить". Подсчитана выгода аренды и ипотеки через несколько лет
В заявлении следует четко указать назначение платежа, а после получения нового графика — проверить корректность расчетов. Для семей с льготной ипотекой под 6% годовых есть отдельная выгода: банки предлагают депозиты под 10% и выше. Копить на досрочное погашение выгоднее на краткосрочных вкладах — так проценты по ипотеке частично перекрываются доходом от депозита.
Общее правило: максимальную выгоду досрочные платежи приносят в начале срока, когда в платеже велика доля процентов. "Ближе к концу кредита экономия будет меньше, так как основная часть процентов уже выплачена", - заключает эксперт.