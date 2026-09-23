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Центробанк установил официальный курс валют на четверг
Центробанк установил официальный курс валют на четверг - 23.09.2026, ПРАЙМ
Центробанк установил официальный курс валют на четверг
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 3,07 копейки - до 12,5598 рубля, доллара - на 33,12 копейки, до 84,3969 рубля, евро - на | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T17:51+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 3,07 копейки - до 12,5598 рубля, доллара - на 33,12 копейки, до 84,3969 рубля, евро - на 15,27 копейки, до 96,7442 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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Центробанк установил официальный курс валют на четверг
ЦБ: официальный курс доллара на четверг вырос до 84,4 рубля, евро — до 96,74 рубля
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 3,07 копейки - до 12,5598 рубля, доллара - на 33,12 копейки, до 84,3969 рубля, евро - на 15,27 копейки, до 96,7442 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.