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Курс юаня к рублю в середине недели вырос до 12,7 рубля

Курс юаня к рублю в середине недели вырос до 12,7 рубля - 23.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю в середине недели вырос до 12,7 рубля

Курс китайской валюты по отношению к российской в середине недели вырос до отметки 12,7 рубля, следует из данных Московской биржи. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T21:40+0300

2026-09-23T21:40+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в середине недели вырос до отметки 12,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 10 копеек и составил 12,7 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,52-12,70 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,30 рубля. Рубль попал под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в среду стабилизировался в узком диапазоне большую часть сессии на фоне стабилизации стоимости нефти на ключевом уровне 100 долларов за баррель сорта Brent. Однако в конце дня активизировались покупатели валюты, и курс ушел в район 12,7 рубля. "Валютный спрос может усиливаться как на фоне сезонно высокой активности импортеров, так и поставок зарубежных нефтепродуктов", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.17 мск росла на 3,5% - до 102,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5% до 101,1 пункта. По итогам пяти прошедших в июле – сентябре аукционных дней объем размещения Минфином РФ гособлигаций составил 1,369 триллиона рублей (по номиналу), а объем привлечения – 1,244 триллиона, обеспечив на 83% выполнение "плана" привлечения на рынке ОФЗ в третьем квартале, который был установлен на уровне 1,5 триллиона рублей, отмечает Александр Ермак из ИК "Регион". "Для выполнения квартального плана привлечения Минфину на последнем в сентябре аукционе необходимо размещать ОФЗ на порядка 255 миллиардов рублей, что на 138% выше еженедельного объема по изначальному квартальному графику, который составлял 107,1 миллиардов рублей", - оценил он, рассуждая о факторах курсообразования рубля. Прогнозы Укрепление рубля пока может сдерживаться тем, что экспортная выручка, соответствующая более высоким нефтяным ценам, поступает на внутренний рынок с запаздыванием, при этом импорт и отток капитала, вероятно, остаются на повышенном уровне, говорит Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Приближение налогового периода и осуществление расчетов за поставки нефти могут способствовать укреплению рубля в рамках курса 83-85 рублей за доллар и 12,3-12,7 рубля за юань", - считает она. "Налоговый период сентября еще даст рублю возможность немного укрепиться в ближайшие дни, по доллару еще можем увидеть уровни ниже 84 рублей, по юаню – у 12,4 рубля", - рассчитывает Смирнов из "БКС Мир инвестиций".

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рынок, сша, наталья ващелюк, "бкс мир инвестиций", минфин, минфин рф