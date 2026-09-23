https://1prime.ru/20260923/lavrov-873614034.html

Лавров обсудил с главой МИД Египта расширение сотрудничества

Лавров обсудил с главой МИД Египта расширение сотрудничества - 23.09.2026, ПРАЙМ

Лавров обсудил с главой МИД Египта расширение сотрудничества

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Египта Бадром Абдельати на переговорах в Нью-Йорке обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества, а также... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T20:26+0300

2026-09-23T20:26+0300

2026-09-23T20:26+0300

россия

египет

нью-йорк

сергей лавров

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873614034.jpg?1790184379

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Египта Бадром Абдельати на переговорах в Нью-Йорке обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества, а также реализацию совместных инфраструктурных проектов, сообщил МИД РФ. "В ходе беседы были рассмотрены наиболее значимые вопросы многопланового российско-египетского сотрудничества с акцентом на задачи поддержания высокой динамики политического диалога, расширения торгово-экономического сотрудничества и реализации масштабных двусторонних инфраструктурных проектов", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

египет

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, египет, нью-йорк, сергей лавров, мид