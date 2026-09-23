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Лавров обсудил с главой МИД Египта расширение сотрудничества
Лавров обсудил с главой МИД Египта расширение сотрудничества - 23.09.2026, ПРАЙМ
Лавров обсудил с главой МИД Египта расширение сотрудничества
Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Египта Бадром Абдельати на переговорах в Нью-Йорке обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества, а также... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T20:26+0300
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египет
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сергей лавров
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Египта Бадром Абдельати на переговорах в Нью-Йорке обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества, а также реализацию совместных инфраструктурных проектов, сообщил МИД РФ. "В ходе беседы были рассмотрены наиболее значимые вопросы многопланового российско-египетского сотрудничества с акцентом на задачи поддержания высокой динамики политического диалога, расширения торгово-экономического сотрудничества и реализации масштабных двусторонних инфраструктурных проектов", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
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россия, египет, нью-йорк, сергей лавров, мид
РОССИЯ, ЕГИПЕТ, Нью-Йорк, Сергей Лавров, МИД
Лавров обсудил с главой МИД Египта расширение сотрудничества
Лавров и глава МИД Египта Абдельати обсудили расширение сотрудничества
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Египта Бадром Абдельати на переговорах в Нью-Йорке обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества, а также реализацию совместных инфраструктурных проектов, сообщил МИД РФ.
"В ходе беседы были рассмотрены наиболее значимые вопросы многопланового российско-египетского сотрудничества с акцентом на задачи поддержания высокой динамики политического диалога, расширения торгово-экономического сотрудничества и реализации масштабных двусторонних инфраструктурных проектов", - говорится в заявлении на сайте ведомства.