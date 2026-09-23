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Литва и США договорились о совместном производстве беспилотников

Литва и США договорились о совместном производстве беспилотников - 23.09.2026, ПРАЙМ

Литва и США договорились о совместном производстве беспилотников

Министр обороны Литвы Робертас Каунас и глава американской оборонной компании Mach Industries Натан Диллер подписали договор о совместном производстве... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T18:31+0300

2026-09-23T18:31+0300

2026-09-23T18:31+0300

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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Министр обороны Литвы Робертас Каунас и глава американской оборонной компании Mach Industries Натан Диллер подписали договор о совместном производстве беспилотных систем в балтийской республике, сообщает литовская телерадиокомпания LRT. "Министр обороны Литвы Робертас Каунас и президент американской оборонной технологической компании Mach Industries Натан Диллер подписали совместную декларацию об укреплении стратегического сотрудничества в сфере оборонной промышленности", - говорится в сообщении. Целью сотрудничества называется открытие филиала Mach Industries в Литве для развития мощностей по производству передовых оборонных систем, что позволит республике стать важной частью цепочки поставок американских оборонных технологий в Европе. "Mach Industries разрабатывает беспилотные и разведывательные системы. Мы будем стремиться организовать в Литве производство беспилотников, которые уже прошли испытания в реальных боевых условиях", — приводит LRT слова Каунаса. По данным телерадиокомпании, за последние три года Литва закупила у США вооружений и техники на сумму около двух миллиардов евро, в том числе ракетные комплексы Javelin, реактивные системы залпового огня HIMARS и ракеты для систем противовоздушной обороны средней дальности, став крупнейшим покупателем американского оружия в Прибалтике.

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технологии, литва, европа, сша